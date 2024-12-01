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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2505250625072508
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 14:58

Здано 1-кімнатну економ на ПОХ. Найкоротший час експозиції за усю мою практику: виклав на сайті увечері, здав зранку о 10-й. Дзвінків багато. Перший вечірній дзвінок виявився продуктивним. Народ потребує дешевих квартир, що вельми актуально для теперішнього часу. Вчергове утвердився в істині: не май одну "квіточку", а май три умовних хрущики, які символізує ручай-грошопотік. Він може бути "повноводним", ширшим чи вужчим, але ніколи, як правило, повністю не пересихає. Квіточка ж не має такої можливості для маневру - або на неї є попит грошовитих клієнтів, або він тривалий час відсутній та ще й з додатковим тиском аналогічних конкурентів. Для цілого світу характерно: людей з низьким рівнем доходів зн-а-а-ачно більше, ніж з грубими грошима, але усім їм завжди потрібен дах над головою.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 15:21

ihorkyiv цена?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 16:34

  Wirująświatła написав:ihorkyiv цена?

Чиста, затишна, житловий стан, техніка 2002-2016 років, невисокий поверх, 9000 грн.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 16:56

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

ihorkyiv написав:
  Wirująświatła написав:ihorkyiv цена?

Чиста, затишна, житловий стан, техніка 2002-2016 років, невисокий поверх, 9000 грн.
Якось дууже дешево
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 16:57

  ihorkyiv написав:
  Wirująświatła написав:ihorkyiv цена?

Чиста, затишна, житловий стан, техніка 2002-2016 років, невисокий поверх, 9000 грн.

если всё как вы пишете для Киева это дёшево. Мой приятель снимал новострой на пл. Шевченко с относительно свежим ремонтом и техникой весной 2022 за 7. Сейчас ее сдают за 12. Но район жопа.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 17:04

  ihorkyiv написав:
  Wirująświatła написав:ihorkyiv цена?

Чиста, затишна, житловий стан, техніка 2002-2016 років, невисокий поверх, 9000 грн.


Враховуючи стан війни, норм що здали.
А хто орендував ? Біженець ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 17:14

  ihorkyiv написав:
  Wirująświatła написав:ihorkyiv цена?

Чиста, затишна, житловий стан, техніка 2002-2016 років, невисокий поверх, 9000 грн.

Обои ещё от застройщика или в 2002 переклеивались с подготовкой ?

Техника 2002 в живом состоянии это только газплита с белой эмалированной поверхностью, если её мыли регулярно а так коричнево-чёрная .
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 17:35

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Хомякоид написав:
  ihorkyiv написав:
  Wirująświatła написав:ihorkyiv цена?

Чиста, затишна, житловий стан, техніка 2002-2016 років, невисокий поверх, 9000 грн.


Враховуючи стан війни, норм що здали.
А хто орендував ? Біженець ?
В новобудовах комфорт класу (не преміум, без особливих понтів) 1к зараз 18-20кгрн в нормальному районі. Знайомі якраз шукають бо їм підвищують до 20к. В більш старих будинках поруч в хорошому стані 1к від 14к.
За 8-9к це тільки совкофонд з ремонтом "щеине відпадає" і технікою "що не жалко і ще вмикається "
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 17:42

  Faceless написав:За 8-9к це тільки совкофонд з ремонтом "щеине відпадає" і технікою "що не жалко і ще вмикається "

Це нереально навіть у хрущі
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 17:44

  Vadim_ написав:
  Faceless написав:За 8-9к це тільки совкофонд з ремонтом "щеине відпадає" і технікою "що не жалко і ще вмикається "

Це нереально навіть у хрущі

что именно нерельно? отъедьте 10 км от Киева и цена будет в 1,5р ниже.
этому жк примерно 10-12 лет
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zdam ... VOcaG.html
ничего не отваливается и не отпадает. Только человек с очень низкими запросами снимет за 9-10 хрущ. Ладно когда бюджет 5-6 там вариантов особо нет, а за 9 уже можно поискать. Если хочется не просто 4 стены и раскладушка по центру.

Такое возможно потому что настроили квартир как грязи, а потом 7 млн хуяк и выехали. В итоге "всё дорожает, кроме аренды". Аренда сейчас самый убыточный бизнес.
Wirująświatła
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  #<1 ... 2505250625072508
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