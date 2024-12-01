Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:За 8-9к це тільки совкофонд з ремонтом "щеине відпадає" і технікою "що не жалко і ще вмикається "
Це нереально навіть у хрущі
что именно нерельно? отъедьте 10 км от Киева и цена будет в 1,5р ниже. этому жк примерно 10-12 лет https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zdam ... VOcaG.html ничего не отваливается и не отпадает. Только человек с очень низкими запросами снимет за 9-10 хрущ. Ладно когда бюджет 5-6 там вариантов особо нет, а за 9 уже можно поискать. Если хочется не просто 4 стены и раскладушка по центру.
Такое возможно потому что настроили квартир как грязи, а потом 7 млн хуяк и выехали. В итоге "всё дорожает, кроме аренды". Аренда сейчас самый убыточный бизнес.
Так і є. Ті, хто написав у коментах щодо нереально низької орендної ставки, відірвані від життя і навряд щось здають у столиці протягом поточного року. Я міг би визначити ціну 10-11-12 тисяч, але промоніторивши протягом 5-ти днів орендний ринок ПОХу, зробив висновок, що моя квартира за цими цінами висітиме разом з іншими тижнями. Тому і поставив найнижчий рівень - 9000 грн. Винайняли моментально. Було багато дзвінків: люди питали чи можу знизити ціну, не брати заставну суму, дозволити з тваринами. В країні - біда, а тут окремі "жартівники" торочать про шпалери 2002 року, про техніку, яка не вмикається. Спустіться на грішну землю.