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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2506250725082509
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 18:55

  Хомякоид написав:
  ihorkyiv написав:
  Wirująświatła написав:ihorkyiv цена?

Чиста, затишна, житловий стан, техніка 2002-2016 років, невисокий поверх, 9000 грн.


Враховуючи стан війни, норм що здали.
А хто орендував ? Біженець ?

Так ВПО з-під Енергодару. Сім"я винайняла дві квартири. Мою - для мами.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 19:23

  Wirująświatła написав:
  Vadim_ написав:
  Faceless написав:За 8-9к це тільки совкофонд з ремонтом "щеине відпадає" і технікою "що не жалко і ще вмикається "

Це нереально навіть у хрущі

что именно нерельно? отъедьте 10 км от Киева и цена будет в 1,5р ниже.
этому жк примерно 10-12 лет
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zdam ... VOcaG.html
ничего не отваливается и не отпадает. Только человек с очень низкими запросами снимет за 9-10 хрущ. Ладно когда бюджет 5-6 там вариантов особо нет, а за 9 уже можно поискать. Если хочется не просто 4 стены и раскладушка по центру.

Такое возможно потому что настроили квартир как грязи, а потом 7 млн хуяк и выехали. В итоге "всё дорожает, кроме аренды". Аренда сейчас самый убыточный бизнес.

Так і є. Ті, хто написав у коментах щодо нереально низької орендної ставки, відірвані від життя і навряд щось здають у столиці протягом поточного року. Я міг би визначити ціну 10-11-12 тисяч, але промоніторивши протягом 5-ти днів орендний ринок ПОХу, зробив висновок, що моя квартира за цими цінами висітиме разом з іншими тижнями. Тому і поставив найнижчий рівень - 9000 грн. Винайняли моментально. Було багато дзвінків: люди питали чи можу знизити ціну, не брати заставну суму, дозволити з тваринами. В країні - біда, а тут окремі "жартівники" торочать про шпалери 2002 року, про техніку, яка не вмикається. Спустіться на грішну землю.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 20:57

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Игорь - "знизити" - идём в интернет и ищем на свой кошелёк хоть Тетрис за куни болонке жены инвестора прелести
"Не брати заставу" - да, только подождите я тапочки надену с турбонаддувом, шоб быстрее к вам таким "розумним" прискакать
"З тваринами" - а сейчас вы с собачками и котиками где и за сколько какой ремонт плинтусАми снимаете, может вам и дворецкого с кухаркой для питомцев в 9кгрн подыскать???
У нас весь бизнес на согражданах - это тот особняк под снос, что купили дёшево и рядом с Родиной-мамой за полтос знакомые Бетона
Свежайшая осетрина 4й свежести дешевле переразмороженной тюльки - отличная юшка
Главное сразу всю кастрюлю слопать
барабашов
 
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