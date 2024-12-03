Так ВПО з-під Енергодару. Сім"я винайняла дві квартири. Мою - для мами.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 01 гру, 2024 18:55
Додано: Нед 01 гру, 2024 19:23
Так і є. Ті, хто написав у коментах щодо нереально низької орендної ставки, відірвані від життя і навряд щось здають у столиці протягом поточного року. Я міг би визначити ціну 10-11-12 тисяч, але промоніторивши протягом 5-ти днів орендний ринок ПОХу, зробив висновок, що моя квартира за цими цінами висітиме разом з іншими тижнями. Тому і поставив найнижчий рівень - 9000 грн. Винайняли моментально. Було багато дзвінків: люди питали чи можу знизити ціну, не брати заставну суму, дозволити з тваринами. В країні - біда, а тут окремі "жартівники" торочать про шпалери 2002 року, про техніку, яка не вмикається. Спустіться на грішну землю.
Додано: Нед 01 гру, 2024 20:57
Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
Игорь - "знизити" - идём в интернет и ищем на свой кошелёк хоть Тетрис за куни болонке жены инвестора прелести
"Не брати заставу" - да, только подождите я тапочки надену с турбонаддувом, шоб быстрее к вам таким "розумним" прискакать
"З тваринами" - а сейчас вы с собачками и котиками где и за сколько какой ремонт плинтусАми снимаете, может вам и дворецкого с кухаркой для питомцев в 9кгрн подыскать???
У нас весь бизнес на согражданах - это тот особняк под снос, что купили дёшево и рядом с Родиной-мамой за полтос знакомые Бетона
Свежайшая осетрина 4й свежести дешевле переразмороженной тюльки - отличная юшка
Главное сразу всю кастрюлю слопать
Додано: Вів 03 гру, 2024 18:55
|