Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:За 8-9к це тільки совкофонд з ремонтом "щеине відпадає" і технікою "що не жалко і ще вмикається "
Це нереально навіть у хрущі
что именно нерельно? отъедьте 10 км от Киева и цена будет в 1,5р ниже. этому жк примерно 10-12 лет https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zdam ... VOcaG.html ничего не отваливается и не отпадает. Только человек с очень низкими запросами снимет за 9-10 хрущ. Ладно когда бюджет 5-6 там вариантов особо нет, а за 9 уже можно поискать. Если хочется не просто 4 стены и раскладушка по центру.
Такое возможно потому что настроили квартир как грязи, а потом 7 млн хуяк и выехали. В итоге "всё дорожает, кроме аренды". Аренда сейчас самый убыточный бизнес.
Так і є. Ті, хто написав у коментах щодо нереально низької орендної ставки, відірвані від життя і навряд щось здають у столиці протягом поточного року. Я міг би визначити ціну 10-11-12 тисяч, але промоніторивши протягом 5-ти днів орендний ринок ПОХу, зробив висновок, що моя квартира за цими цінами висітиме разом з іншими тижнями. Тому і поставив найнижчий рівень - 9000 грн. Винайняли моментально. Було багато дзвінків: люди питали чи можу знизити ціну, не брати заставну суму, дозволити з тваринами. В країні - біда, а тут окремі "жартівники" торочать про шпалери 2002 року, про техніку, яка не вмикається. Спустіться на грішну землю.
Игорь - "знизити" - идём в интернет и ищем на свой кошелёк хоть Тетрис за куни болонке жены инвестора прелести "Не брати заставу" - да, только подождите я тапочки надену с турбонаддувом, шоб быстрее к вам таким "розумним" прискакать "З тваринами" - а сейчас вы с собачками и котиками где и за сколько какой ремонт плинтусАми снимаете, может вам и дворецкого с кухаркой для питомцев в 9кгрн подыскать??? У нас весь бизнес на согражданах - это тот особняк под снос, что купили дёшево и рядом с Родиной-мамой за полтос знакомые Бетона Свежайшая осетрина 4й свежести дешевле переразмороженной тюльки - отличная юшка Главное сразу всю кастрюлю слопать
ihorkyiv написав:Так і є. Ті, хто написав у коментах щодо нереально низької орендної ставки, відірвані від життя і навряд щось здають у столиці протягом поточного року. Я міг би визначити ціну 10-11-12 тисяч, але промоніторивши протягом 5-ти днів орендний ринок ПОХу, зробив висновок, що моя квартира за цими цінами висітиме разом з іншими тижнями. Тому і поставив найнижчий рівень - 9000 грн. Винайняли моментально. Було багато дзвінків: люди питали чи можу знизити ціну, не брати заставну суму, дозволити з тваринами. В країні - біда, а тут окремі "жартівники" торочать про шпалери 2002 року, про техніку, яка не вмикається. Спустіться на грішну землю.
Переклад студії UA production Квартира дісталася у спадщину. Ремонтами не займався та скільки це коштує не уявляю. Поставив найнижчу ціну бо ліньки другій раз з'їздити на показ.
Дофантазую. Гроші на картку і щоб не дзвонили с приводу поломок. Нехай ставлять пластиковій змішувач за 320 грн та мене не турбують... Доречи, в цій квартирі вже маже все перероблено по такому принципу.
Це я просто зазрю підходу Ігоря до дійсно пасивного доходу.. Сам так не можу та на шару нічого не діставалось, тому й заздрю..
на минулому тижні зясувалось, що квартиранти (майже 4 роки) втиху завели маленького пьосіка. десь рік тому. чому признались навіть не знаю. везе мені на тварин. і який сенс що за договором їх можна було виселити. не найгірші. домовились тепер +2000 до оренди, +50% до застави. так і живемо
ihorkyiv написав:Так і є. Ті, хто написав у коментах щодо нереально низької орендної ставки, відірвані від життя і навряд щось здають у столиці протягом поточного року. Я міг би визначити ціну 10-11-12 тисяч, але промоніторивши протягом 5-ти днів орендний ринок ПОХу, зробив висновок, що моя квартира за цими цінами висітиме разом з іншими тижнями. Тому і поставив найнижчий рівень - 9000 грн. Винайняли моментально. Було багато дзвінків: люди питали чи можу знизити ціну, не брати заставну суму, дозволити з тваринами. В країні - біда, а тут окремі "жартівники" торочать про шпалери 2002 року, про техніку, яка не вмикається. Спустіться на грішну землю.
Переклад студії UA production Квартира дісталася у спадщину. Ремонтами не займався та скільки це коштує не уявляю. Поставив найнижчу ціну бо ліньки другій раз з'їздити на показ.
Дофантазую. Гроші на картку і щоб не дзвонили с приводу поломок. Нехай ставлять пластиковій змішувач за 320 грн та мене не турбують... Доречи, в цій квартирі вже маже все перероблено по такому принципу.
Це я просто зазрю підходу Ігоря до дійсно пасивного доходу.. Сам так не можу та на шару нічого не діставалось, тому й заздрю..
во многих городах обл. и райцентрах квартиры в старом фонде сдаются за 6-9 тыс. выгодно ли - вопрос риторический, если у арендаторов больше этих сум на аренду нет? ещё можно закрыть до лучших времен или продать за 20-25куе. Можно поставить 12 и несколько лет ждать арендатора. Тот случай когда все ходы проигрышные.
adeges написав:на минулому тижні зясувалось, що квартиранти (майже 4 роки) втиху завели маленького пьосіка. десь рік тому. чому признались навіть не знаю. везе мені на тварин. і який сенс що за договором їх можна було виселити. не найгірші. домовились тепер +2000 до оренди, +50% до застави. так і живемо
Те що по тихому завели це погано. Тепер нема сенсу їм довіряти. Проживши 4 роки вони вирішили що прокатить. Від стану квартири залежить чи правильне рішення чи ні.
Wirująświatła написав:во многих городах обл. и райцентрах квартиры в старом фонде сдаются за 6-9 тыс. выгодно ли - вопрос риторический, если у арендаторов больше этих сум на аренду нет? ещё можно закрыть до лучших времен или продать за 20-25куе. Можно поставить 12 и несколько лет ждать арендатора. Тот случай когда все ходы проигрышные.
Не понял? Квартира с ценой продажи 20 000 долларов сдается за 200 долларов? Выгодный бизнес. В Киев не так.