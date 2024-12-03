Так ВПО з-під Енергодару. Сім"я винайняла дві квартири. Мою - для мами.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 01 гру, 2024 18:55
Додано: Нед 01 гру, 2024 19:23
Так і є. Ті, хто написав у коментах щодо нереально низької орендної ставки, відірвані від життя і навряд щось здають у столиці протягом поточного року. Я міг би визначити ціну 10-11-12 тисяч, але промоніторивши протягом 5-ти днів орендний ринок ПОХу, зробив висновок, що моя квартира за цими цінами висітиме разом з іншими тижнями. Тому і поставив найнижчий рівень - 9000 грн. Винайняли моментально. Було багато дзвінків: люди питали чи можу знизити ціну, не брати заставну суму, дозволити з тваринами. В країні - біда, а тут окремі "жартівники" торочать про шпалери 2002 року, про техніку, яка не вмикається. Спустіться на грішну землю.
Додано: Нед 01 гру, 2024 20:57
Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
Игорь - "знизити" - идём в интернет и ищем на свой кошелёк хоть Тетрис за куни болонке жены инвестора прелести
"Не брати заставу" - да, только подождите я тапочки надену с турбонаддувом, шоб быстрее к вам таким "розумним" прискакать
"З тваринами" - а сейчас вы с собачками и котиками где и за сколько какой ремонт плинтусАми снимаете, может вам и дворецкого с кухаркой для питомцев в 9кгрн подыскать???
У нас весь бизнес на согражданах - это тот особняк под снос, что купили дёшево и рядом с Родиной-мамой за полтос знакомые Бетона
Свежайшая осетрина 4й свежести дешевле переразмороженной тюльки - отличная юшка
Главное сразу всю кастрюлю слопать
Додано: Вів 03 гру, 2024 18:55
Додано: Вів 03 гру, 2024 19:16
Переклад студії UA production
Квартира дісталася у спадщину.
Ремонтами не займався та скільки це коштує не уявляю.
Поставив найнижчу ціну бо ліньки другій раз з'їздити на показ.
Дофантазую.
Гроші на картку і щоб не дзвонили с приводу поломок.
Нехай ставлять пластиковій змішувач за 320 грн та мене не турбують...
Доречи, в цій квартирі вже маже все перероблено по такому принципу.
Це я просто зазрю підходу Ігоря до дійсно пасивного доходу..
Сам так не можу та на шару нічого не діставалось, тому й заздрю..
Додано: Вів 03 гру, 2024 20:05
Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
на минулому тижні зясувалось, що квартиранти (майже 4 роки) втиху завели маленького пьосіка. десь рік тому. чому признались навіть не знаю. везе мені на тварин. і який сенс що за договором їх можна було виселити. не найгірші. домовились тепер +2000 до оренди, +50% до застави. так і живемо
Додано: Вів 03 гру, 2024 20:13
во многих городах обл. и райцентрах квартиры в старом фонде сдаются за 6-9 тыс. выгодно ли - вопрос риторический, если у арендаторов больше этих сум на аренду нет? ещё можно закрыть до лучших времен или продать за 20-25куе. Можно поставить 12 и несколько лет ждать арендатора. Тот случай когда все ходы проигрышные.
Додано: Вів 03 гру, 2024 20:27
Те що по тихому завели це погано. Тепер нема сенсу їм довіряти.
Проживши 4 роки вони вирішили що прокатить.
Від стану квартири залежить чи правильне рішення чи ні.
Додано: Вів 03 гру, 2024 20:34
Не понял?
Квартира с ценой продажи 20 000 долларов сдается за 200 долларов?
Выгодный бизнес. В Киев не так.
Додано: Вів 03 гру, 2024 21:30
Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
Я не знаю за какой конкретно город писал Виталий, но у нас за 20куе будет или весьма старый фонд с ремонтом возраста Виталия(если в эту сумму 2К-3К будет, и в последнем случае вероятна ванна в кухне и комнаты по 8-9метров, нарезанные так председателем комбеда 100 лет назад), и кому оно надо в аренду кроме банды цыган по-нарово, или 1К в фонде помоложе, но не сдаваемая по 200уе, за 6кгрн - вполне, но это скоро и 130уе не будет.
Есть у нас на правом берегу такая жопа как Западный - вот там можете по Домриа и ОЛХу проверить мои предположения. Ну и мой райончик детства - коксохим и прилегающие, но там хрущей мало, а остальному фонду лет мама не горюй...
Я к тому что даже если и есть у нас 50ти летние гостинки по 22метра(или 1К хрущи кирпич) с более-менее ремонтом в 20-25куе - то сдашь ты её не за 9кгрн, а то что в цене очень сладко, там 350-400уе/метр, ну бабушатник, ну дому лет 100 - так либо вообще не сдашь, либо какие там почти 10кгрн аренды, там капремонт всего что на "моменте" держится уже на носу и кто это как инвестицию вообще рассматривать будет?
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