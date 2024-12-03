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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 03 гру, 2024 22:50
UA написав: Wirująświatła написав:
во многих городах обл. и райцентрах квартиры в старом фонде сдаются за 6-9 тыс
. выгодно ли - вопрос риторический, если у арендаторов больше этих сум на аренду нет? ещё можно закрыть до лучших времен или продать за 20-25куе
. Можно поставить 12 и несколько лет ждать арендатора. Тот случай когда все ходы проигрышные.
Не понял?
Квартира с ценой продажи 20 000 долларов сдается за 200 долларов?
Выгодный бизнес. В Киев не так.
я вам накидаю вариантов, инвестируйте
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 03 гру, 2024 23:12, всього редагувалось 1 раз.
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