барабашов написав:

Я не знаю за какой конкретно город писал Виталий, но у нас за 20куе будет или весьма старый фонд с ремонтом возраста Виталия(если в эту сумму 2К-3К будет, и в последнем случае вероятна ванна в кухне и комнаты по 8-9метров, нарезанные так председателем комбеда 100 лет назад), и кому оно надо в аренду кроме банды цыган по-нарово, или 1К в фонде помоложе, но не сдаваемая по 200уе, за 6кгрн - вполне, но это скоро и 130уе не будет.Есть у нас на правом берегу такая жопа как Западный - вот там можете по Домриа и ОЛХу проверить мои предположения. Ну и мой райончик детства - коксохим и прилегающие, но там хрущей мало, а остальному фонду лет мама не горюй...Я к тому что даже если и есть у нас 50ти летние гостинки по 22метра(или 1К хрущи кирпич) с более-менее ремонтом в 20-25куе - то сдашь ты её не за 9кгрн, а то что в цене очень сладко, там 350-400уе/метр, ну бабушатник, ну дому лет 100 - так либо вообще не сдашь, либо какие там почти 10кгрн аренды, там капремонт всего что на "моменте" держится уже на носу и кто это как инвестицию вообще рассматривать будет?