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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2507250825092510
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 22:50

  UA написав:
  Wirująświatła написав:во многих городах обл. и райцентрах квартиры в старом фонде сдаются за 6-9 тыс. выгодно ли - вопрос риторический, если у арендаторов больше этих сум на аренду нет? ещё можно закрыть до лучших времен или продать за 20-25куе. Можно поставить 12 и несколько лет ждать арендатора. Тот случай когда все ходы проигрышные.

Не понял?
Квартира с ценой продажи 20 000 долларов сдается за 200 долларов?
Выгодный бизнес. В Киев не так.

я вам накидаю вариантов, инвестируйте :D
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 03 гру, 2024 23:12, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 01:20

  Wirująświatła написав:
  UA написав:
  Wirująświatła написав:во многих городах обл. и райцентрах квартиры в старом фонде сдаются за 6-9 тыс. выгодно ли - вопрос риторический, если у арендаторов больше этих сум на аренду нет? ещё можно закрыть до лучших времен или продать за 20-25куе. Можно поставить 12 и несколько лет ждать арендатора. Тот случай когда все ходы проигрышные.

Не понял?
Квартира с ценой продажи 20 000 долларов сдается за 200 долларов?
Выгодный бизнес. В Киев не так.

я вам накидаю вариантов, инвестируйте :D

Алаверды в личку.
Хоть такие инвестиции требуют высокой квалификации, они имеют смысл.
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 01:27

  барабашов написав:Я не знаю за какой конкретно город писал Виталий, но у нас за 20куе будет или весьма старый фонд с ремонтом возраста Виталия(если в эту сумму 2К-3К будет, и в последнем случае вероятна ванна в кухне и комнаты по 8-9метров, нарезанные так председателем комбеда 100 лет назад), и кому оно надо в аренду кроме банды цыган по-нарово, или 1К в фонде помоложе, но не сдаваемая по 200уе, за 6кгрн - вполне, но это скоро и 130уе не будет.
Есть у нас на правом берегу такая жопа как Западный - вот там можете по Домриа и ОЛХу проверить мои предположения. Ну и мой райончик детства - коксохим и прилегающие, но там хрущей мало, а остальному фонду лет мама не горюй...
Я к тому что даже если и есть у нас 50ти летние гостинки по 22метра(или 1К хрущи кирпич) с более-менее ремонтом в 20-25куе - то сдашь ты её не за 9кгрн, а то что в цене очень сладко, там 350-400уе/метр, ну бабушатник, ну дому лет 100 - так либо вообще не сдашь, либо какие там почти 10кгрн аренды, там капремонт всего что на "моменте" держится уже на носу и кто это как инвестицию вообще рассматривать будет?

У нас пока сдается все вопрос цены.
Инвестиционный лордизм это явление больше Киева, Львова, Одессы, Винницы.
В Днепре специально под аренду наверное только новострой в очень узких локациях и всё.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 17:10

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Ринок оренди «завмер» до весни: в яких містах він все ще активний
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 19:15

#здали в оренду за 16.000 грн

❗️Купували під оренду за 53.000💲

📌 вул. Романа Мстиславича 12
(Дніпровський район)

🚇 м. Дарниця - 10 хв пішки

⭕️ Однокімнатна квартира на 13 поверсі

✔️Термін в рекламі - 7 днів

Фото по ссылке
https://t.me/rea_revolution/154264?single
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 02:21

  Wirująświatła написав:#зда в оренду

🚇 м. Дарниця -
10 хв пішки
на 13 поверх

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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 21:42

Шановне панство хтось здавав хату в новобудові ?
Як реагують наймачі на ремонти сусідів ? Хто має відповідний досвід ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 01:39

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Звук сдирания стяжки и прорезания штробов в монолите в 7.05 утра(с какого там времени по закону в будние дни шуметь можно?) воспитывает в молодых(не 50+) арендаторах стойкость к лишениям и крепкость духа
Особенно если ночью они работали "в интернете" часов до трёх или делали новых воинов ЗСУ
барабашов
 
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