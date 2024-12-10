Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Wirująświatła написав:во многих городах обл. и райцентрах квартиры в старом фонде сдаются за 6-9 тыс. выгодно ли - вопрос риторический, если у арендаторов больше этих сум на аренду нет? ещё можно закрыть до лучших времен или продать за 20-25куе. Можно поставить 12 и несколько лет ждать арендатора. Тот случай когда все ходы проигрышные.
Не понял? Квартира с ценой продажи 20 000 долларов сдается за 200 долларов? Выгодный бизнес. В Киев не так.
я вам накидаю вариантов, инвестируйте
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 03 гру, 2024 23:12, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła написав:во многих городах обл. и райцентрах квартиры в старом фонде сдаются за 6-9 тыс. выгодно ли - вопрос риторический, если у арендаторов больше этих сум на аренду нет? ещё можно закрыть до лучших времен или продать за 20-25куе. Можно поставить 12 и несколько лет ждать арендатора. Тот случай когда все ходы проигрышные.
Не понял? Квартира с ценой продажи 20 000 долларов сдается за 200 долларов? Выгодный бизнес. В Киев не так.
я вам накидаю вариантов, инвестируйте
Алаверды в личку. Хоть такие инвестиции требуют высокой квалификации, они имеют смысл.
барабашов написав:Я не знаю за какой конкретно город писал Виталий, но у нас за 20куе будет или весьма старый фонд с ремонтом возраста Виталия(если в эту сумму 2К-3К будет, и в последнем случае вероятна ванна в кухне и комнаты по 8-9метров, нарезанные так председателем комбеда 100 лет назад), и кому оно надо в аренду кроме банды цыган по-нарово, или 1К в фонде помоложе, но не сдаваемая по 200уе, за 6кгрн - вполне, но это скоро и 130уе не будет. Есть у нас на правом берегу такая жопа как Западный - вот там можете по Домриа и ОЛХу проверить мои предположения. Ну и мой райончик детства - коксохим и прилегающие, но там хрущей мало, а остальному фонду лет мама не горюй... Я к тому что даже если и есть у нас 50ти летние гостинки по 22метра(или 1К хрущи кирпич) с более-менее ремонтом в 20-25куе - то сдашь ты её не за 9кгрн, а то что в цене очень сладко, там 350-400уе/метр, ну бабушатник, ну дому лет 100 - так либо вообще не сдашь, либо какие там почти 10кгрн аренды, там капремонт всего что на "моменте" держится уже на носу и кто это как инвестицию вообще рассматривать будет?
У нас пока сдается все вопрос цены. Инвестиционный лордизм это явление больше Киева, Львова, Одессы, Винницы. В Днепре специально под аренду наверное только новострой в очень узких локациях и всё.
Звук сдирания стяжки и прорезания штробов в монолите в 7.05 утра(с какого там времени по закону в будние дни шуметь можно?) воспитывает в молодых(не 50+) арендаторах стойкость к лишениям и крепкость духа Особенно если ночью они работали "в интернете" часов до трёх или делали новых воинов ЗСУ
барабашов написав:Звук сдирания стяжки и прорезания штробов в монолите в 7.05 утра(с какого там времени по закону в будние дни шуметь можно?) воспитывает в молодых(не 50+) арендаторах стойкость к лишениям и крепкость духа Особенно если ночью они работали "в интернете" часов до трёх или делали новых воинов ЗСУ
Видно что ві теоретик. Наши строители ложили на закон в нвовстройках, в первій год после здачи точно. В Чабанах часто ремонтировали до часу ночи.