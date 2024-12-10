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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 гру, 2024 12:47
Хомякоид написав: барабашов написав:
Звук сдирания стяжки и прорезания штробов в монолите в 7.05 утра(с какого там времени по закону в будние дни шуметь можно?) воспитывает в молодых(не 50+) арендаторах стойкость к лишениям и крепкость духа
Особенно если ночью они работали "в интернете" часов до трёх или делали новых воинов ЗСУ
Видно что ві теоретик. Наши строители ложили на закон в нвовстройках, в первій год после здачи точно.
В Чабанах часто ремонтировали до часу ночи.
Залежить від ЖК і активності сусідів. То у вас в Чабанах анклав анархії
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