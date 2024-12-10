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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2508250925102511
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 12:47

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Хомякоид написав:
  барабашов написав:Звук сдирания стяжки и прорезания штробов в монолите в 7.05 утра(с какого там времени по закону в будние дни шуметь можно?) воспитывает в молодых(не 50+) арендаторах стойкость к лишениям и крепкость духа
Особенно если ночью они работали "в интернете" часов до трёх или делали новых воинов ЗСУ


Видно что ві теоретик. Наши строители ложили на закон в нвовстройках, в первій год после здачи точно.
В Чабанах часто ремонтировали до часу ночи.
Залежить від ЖК і активності сусідів. То у вас в Чабанах анклав анархії
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 16:06

  Хомякоид написав:
  барабашов написав:Звук сдирания стяжки и прорезания штробов в монолите в 7.05 утра(с какого там времени по закону в будние дни шуметь можно?) воспитывает в молодых(не 50+) арендаторах стойкость к лишениям и крепкость духа
Особенно если ночью они работали "в интернете" часов до трёх или делали новых воинов ЗСУ


Видно что ві теоретик. Наши строители ложили на закон в нвовстройках, в первій год после здачи точно.
В Чабанах часто ремонтировали до часу ночи.

Долбили и пилили как кости у динозавра или просто что то грюкало иногда(козлы передвигали)?
барабашов
 
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