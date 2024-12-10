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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2508250925102511
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 12:47

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Хомякоид написав:
  барабашов написав:Звук сдирания стяжки и прорезания штробов в монолите в 7.05 утра(с какого там времени по закону в будние дни шуметь можно?) воспитывает в молодых(не 50+) арендаторах стойкость к лишениям и крепкость духа
Особенно если ночью они работали "в интернете" часов до трёх или делали новых воинов ЗСУ


Видно что ві теоретик. Наши строители ложили на закон в нвовстройках, в первій год после здачи точно.
В Чабанах часто ремонтировали до часу ночи.
Залежить від ЖК і активності сусідів. То у вас в Чабанах анклав анархії
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 16:06

  Хомякоид написав:
  барабашов написав:Звук сдирания стяжки и прорезания штробов в монолите в 7.05 утра(с какого там времени по закону в будние дни шуметь можно?) воспитывает в молодых(не 50+) арендаторах стойкость к лишениям и крепкость духа
Особенно если ночью они работали "в интернете" часов до трёх или делали новых воинов ЗСУ


Видно что ві теоретик. Наши строители ложили на закон в нвовстройках, в первій год после здачи точно.
В Чабанах часто ремонтировали до часу ночи.

Долбили и пилили как кости у динозавра или просто что то грюкало иногда(козлы передвигали)?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 17:52

  барабашов написав:
  Хомякоид написав:
  барабашов написав:Звук сдирания стяжки и прорезания штробов в монолите в 7.05 утра(с какого там времени по закону в будние дни шуметь можно?) воспитывает в молодых(не 50+) арендаторах стойкость к лишениям и крепкость духа
Особенно если ночью они работали "в интернете" часов до трёх или делали новых воинов ЗСУ


Видно что ві теоретик. Наши строители ложили на закон в нвовстройках, в первій год после здачи точно.
В Чабанах часто ремонтировали до часу ночи.

Долбили и пилили как кости у динозавра или просто что то грюкало иногда(козлы передвигали)?


Десь через декілька поверхів якийсь чудік щось довбав практично до першої ночі регулярно.
Перший рік це був ад в новобудові.

Щось не віриться що всі роблять ремонти в новобудовах в відведений законом час.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 19:04

  Хомякоид написав:Шановне панство хтось здавав хату в новобудові ?
Як реагують наймачі на ремонти сусідів ? Хто має відповідний досвід ?

Погано реагують звичайно.
Досвідчені орендарі взагалі в свіжий новобуд не лізуть.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 20:09

  Хомякоид написав:Шановне панство хтось здавав хату в новобудові ?
Як реагують наймачі на ремонти сусідів ? Хто має відповідний досвід ?

Здавав.
Погано. Особливо, якщо з дитиною.
Але.
В нормальній новобудові з певним заселенням ініціативна група влаштовує правила, з якими дивиться охорона. Наприклад, в Славутич це з 12 аж до 15. І до 7 вечера. Тобто шум контролюють. Зараз це в багатьох будинках.
Гірше всього було коли моя квартира була взагалі перша в будинку.

Зараз ремонти стихли. Такого як колись гудів весь будинок, вже нема
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 01:34

  Бетон написав:
  Хомякоид написав:Шановне панство хтось здавав хату в новобудові ?
Як реагують наймачі на ремонти сусідів ? Хто має відповідний досвід ?

Здавав.
Погано. Особливо, якщо з дитиною.
Але.
В нормальній новобудові з певним заселенням ініціативна група влаштовує правила, з якими дивиться охорона. Наприклад, в Славутич це з 12 аж до 15. І до 7 вечера. Тобто шум контролюють. Зараз це в багатьох будинках.
Гірше всього було коли моя квартира була взагалі перша в будинку.

Зараз ремонти стихли. Такого як колись гудів весь будинок, вже нема

Правила?
1. Добре, сверлять та луплять куваодою тільки в відповідні години, що затягує ремонтні роботі у часі. Це якось спасає тільки людей які ходять на роботу по графіку.
В Яр Граді багато людей ходять на роботу? Думаю 20-30% не більше.
2. Більшість ремонтників та власників болт ложать на ініціативну групу коли самі роблять ремонт.
Після завершення свого ремонту звичайно вони вже за правила.
Контингент новобудов такеж бидло як і в старих будинках.
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