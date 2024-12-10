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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 гру, 2024 12:47
Залежить від ЖК і активності сусідів. То у вас в Чабанах анклав анархії
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Faceless
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Додано: Сер 11 гру, 2024 16:06
Долбили и пилили как кости у динозавра или просто что то грюкало иногда(козлы передвигали)?
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барабашов
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Додано: Сер 11 гру, 2024 17:52
Десь через декілька поверхів якийсь чудік щось довбав практично до першої ночі регулярно.
Перший рік це був ад в новобудові.
Щось не віриться що всі роблять ремонти в новобудовах в відведений законом час.
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Хомякоид
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Додано: Сер 11 гру, 2024 19:04
Хомякоид написав:
Шановне панство хтось здавав хату в новобудові ?
Як реагують наймачі на ремонти сусідів ? Хто має відповідний досвід ?
Погано реагують звичайно.
Досвідчені орендарі взагалі в свіжий новобуд не лізуть.
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UA
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Додано: Сер 11 гру, 2024 20:09
Хомякоид написав:
Шановне панство хтось здавав хату в новобудові ?
Як реагують наймачі на ремонти сусідів ? Хто має відповідний досвід ?
Здавав.
Погано. Особливо, якщо з дитиною.
Але.
В нормальній новобудові з певним заселенням ініціативна група влаштовує правила, з якими дивиться охорона. Наприклад, в Славутич це з 12 аж до 15. І до 7 вечера. Тобто шум контролюють. Зараз це в багатьох будинках.
Гірше всього було коли моя квартира була взагалі перша в будинку.
Зараз ремонти стихли. Такого як колись гудів весь будинок, вже нема
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Бетон
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Додано: Чет 12 гру, 2024 01:34
Бетон написав: Хомякоид написав:
Шановне панство хтось здавав хату в новобудові ?
Як реагують наймачі на ремонти сусідів ? Хто має відповідний досвід ?
Здавав.
Погано. Особливо, якщо з дитиною.
Але.
В нормальній новобудові з певним заселенням ініціативна група влаштовує правила, з якими дивиться охорона. Наприклад, в Славутич це з 12 аж до 15. І до 7 вечера. Тобто шум контролюють. Зараз це в багатьох будинках.
Гірше всього було коли моя квартира була взагалі перша в будинку.
Зараз ремонти стихли. Такого як колись гудів весь будинок, вже нема
Правила?
1. Добре, сверлять та луплять куваодою тільки в відповідні години, що затягує ремонтні роботі у часі. Це якось спасає тільки людей які ходять на роботу по графіку.
В Яр Граді багато людей ходять на роботу? Думаю 20-30% не більше.
2. Більшість ремонтників та власників болт ложать на ініціативну групу коли самі роблять ремонт.
Після завершення свого ремонту звичайно вони вже за правила.
Контингент новобудов такеж бидло як і в старих будинках.
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UA
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Додано: Чет 12 гру, 2024 14:00
UA написав: Бетон написав: Хомякоид написав:
Шановне панство хтось здавав хату в новобудові ?
Як реагують наймачі на ремонти сусідів ? Хто має відповідний досвід ?
Здавав.
Погано. Особливо, якщо з дитиною.
Але.
В нормальній новобудові з певним заселенням ініціативна група влаштовує правила, з якими дивиться охорона. Наприклад, в Славутич це з 12 аж до 15. І до 7 вечера. Тобто шум контролюють. Зараз це в багатьох будинках.
Гірше всього було коли моя квартира була взагалі перша в будинку.
Зараз ремонти стихли. Такого як колись гудів весь будинок, вже нема
Правила?
1. Добре, сверлять та луплять куваодою тільки в відповідні години, що затягує ремонтні роботі у часі. Це якось спасає тільки людей які ходять на роботу по графіку.
В Яр Граді багато людей ходять на роботу? Думаю 20-30% не більше.
2. Більшість ремонтників та власників болт ложать на ініціативну групу коли самі роблять ремонт.
Після завершення свого ремонту звичайно вони вже за правила.
Контингент новобудов такеж бидло як і в старих будинках.
Під час ремонту власники гадки не мають що в них в квартирі. А прораби не сваряться з нач.охорони
Ходить охорона вирубає світло.
Ну і тцк-ашниками лякають))
Залізо бетонний аргумент
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Бетон
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Додано: П'ят 13 гру, 2024 23:30
Бетон написав:
Ну і тцк-ашниками лякають))
Залізо бетонний аргумент
Зазвичай робітники просто не відкривають двері.
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UA
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