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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2509251025112512>
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 12:47

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Залежить від ЖК і активності сусідів. То у вас в Чабанах анклав анархії
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 16:06

Долбили и пилили как кости у динозавра или просто что то грюкало иногда(козлы передвигали)?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 17:52

Десь через декілька поверхів якийсь чудік щось довбав практично до першої ночі регулярно.
Перший рік це був ад в новобудові.

Щось не віриться що всі роблять ремонти в новобудовах в відведений законом час.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 19:04

  Хомякоид написав:Шановне панство хтось здавав хату в новобудові ?
Як реагують наймачі на ремонти сусідів ? Хто має відповідний досвід ?

Погано реагують звичайно.
Досвідчені орендарі взагалі в свіжий новобуд не лізуть.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 20:09

  Хомякоид написав:Шановне панство хтось здавав хату в новобудові ?
Як реагують наймачі на ремонти сусідів ? Хто має відповідний досвід ?

Здавав.
Погано. Особливо, якщо з дитиною.
Але.
В нормальній новобудові з певним заселенням ініціативна група влаштовує правила, з якими дивиться охорона. Наприклад, в Славутич це з 12 аж до 15. І до 7 вечера. Тобто шум контролюють. Зараз це в багатьох будинках.
Гірше всього було коли моя квартира була взагалі перша в будинку.

Зараз ремонти стихли. Такого як колись гудів весь будинок, вже нема
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 01:34

  Бетон написав:
  Хомякоид написав:Шановне панство хтось здавав хату в новобудові ?
Як реагують наймачі на ремонти сусідів ? Хто має відповідний досвід ?

Здавав.
Погано. Особливо, якщо з дитиною.
Але.
В нормальній новобудові з певним заселенням ініціативна група влаштовує правила, з якими дивиться охорона. Наприклад, в Славутич це з 12 аж до 15. І до 7 вечера. Тобто шум контролюють. Зараз це в багатьох будинках.
Гірше всього було коли моя квартира була взагалі перша в будинку.

Зараз ремонти стихли. Такого як колись гудів весь будинок, вже нема

Правила?
1. Добре, сверлять та луплять куваодою тільки в відповідні години, що затягує ремонтні роботі у часі. Це якось спасає тільки людей які ходять на роботу по графіку.
В Яр Граді багато людей ходять на роботу? Думаю 20-30% не більше.
2. Більшість ремонтників та власників болт ложать на ініціативну групу коли самі роблять ремонт.
Після завершення свого ремонту звичайно вони вже за правила.
Контингент новобудов такеж бидло як і в старих будинках.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 14:00

  UA написав:
  Бетон написав:
  Хомякоид написав:Шановне панство хтось здавав хату в новобудові ?
Як реагують наймачі на ремонти сусідів ? Хто має відповідний досвід ?

Здавав.
Погано. Особливо, якщо з дитиною.
Але.
В нормальній новобудові з певним заселенням ініціативна група влаштовує правила, з якими дивиться охорона. Наприклад, в Славутич це з 12 аж до 15. І до 7 вечера. Тобто шум контролюють. Зараз це в багатьох будинках.
Гірше всього було коли моя квартира була взагалі перша в будинку.

Зараз ремонти стихли. Такого як колись гудів весь будинок, вже нема

Правила?
1. Добре, сверлять та луплять куваодою тільки в відповідні години, що затягує ремонтні роботі у часі. Це якось спасає тільки людей які ходять на роботу по графіку.
В Яр Граді багато людей ходять на роботу? Думаю 20-30% не більше.
2. Більшість ремонтників та власників болт ложать на ініціативну групу коли самі роблять ремонт.
Після завершення свого ремонту звичайно вони вже за правила.
Контингент новобудов такеж бидло як і в старих будинках.

Під час ремонту власники гадки не мають що в них в квартирі. А прораби не сваряться з нач.охорони
Ходить охорона вирубає світло.
Ну і тцк-ашниками лякають))
Залізо бетонний аргумент
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 23:30

  Бетон написав:Ну і тцк-ашниками лякають))
Залізо бетонний аргумент

Зазвичай робітники просто не відкривають двері.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 00:22

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Електрика на щитку в мопі вирубається і без відкриття дверей
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 16:19

  Faceless написав:Електрика на щитку в мопі вирубається і без відкриття дверей

Це не смертельно
Investor_K
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