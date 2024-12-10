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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2509251025112512
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 16:31

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Investor_K написав:
  Faceless написав:Електрика на щитку в мопі вирубається і без відкриття дверей

Це не смертельно
А ви будівельників вбивати зібралися?
Faceless
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