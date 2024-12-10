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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 гру, 2024 16:31
Investor_K написав: Faceless написав:
Електрика на щитку в мопі вирубається і без відкриття дверей
Це не смертельно
А ви будівельників вбивати зібралися?
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Додано: Нед 15 гру, 2024 17:29
Ні. Я гуманіст і проти насилля.
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Investor_K
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