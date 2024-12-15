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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 гру, 2024 16:31
Investor_K написав: Faceless написав:
Електрика на щитку в мопі вирубається і без відкриття дверей
Це не смертельно
А ви будівельників вбивати зібралися?
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Faceless
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Додано: Нед 15 гру, 2024 17:29
Ні. Я гуманіст і проти насилля.
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Додано: Нед 15 гру, 2024 19:29
Друзі, маю питання до тих, хто зараз орендує квартиру. Коли ви шукали або шукаєте житло, чи має для вас значення, на якому поверсі знаходиться квартира — на високому чи низькому?
Питаю, тому що завершую ремонт у інвестиційній квартирі на 24 поверсі (не останній). Звісно, купувала її ще задовго до війни, адже квартира має вікна в піл, прекрасний краєвид і багато іншого.
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belkastrelka
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Додано: Пон 16 гру, 2024 00:53
belkastrelka написав:
Друзі, маю питання до тих, хто зараз орендує квартиру. Коли ви шукали або шукаєте житло, чи має для вас значення, на якому поверсі знаходиться квартира — на високому чи низькому?
Питаю, тому що завершую ремонт у інвестиційній квартирі на 24 поверсі (не останній). Звісно, купувала її ще задовго до війни, адже квартира має вікна в піл, прекрасний краєвид і багато іншого.
Спочатку питають чи працює ліфт, коли вимикають е/е, а вже потім про поверх ))
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Amethyst
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Додано: Пон 16 гру, 2024 02:26
belkastrelka написав:
Друзі, маю питання до тих, хто зараз орендує квартиру. Коли ви шукали або шукаєте житло, чи має для вас значення, на якому поверсі знаходиться квартира — на високому чи низькому?
Питаю, тому що завершую ремонт у інвестиційній квартирі на 24 поверсі (не останній). Звісно, купувала її ще задовго до війни, адже квартира має вікна в піл, прекрасний краєвид і багато іншого.
Вікна в підлогу.
Думаю тут правду скащали вище, залежить чи вимикають ліфти при відсутності світла.
Якщо так і 24 поаерх то повний треш
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Хомякоид
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