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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2509251025112512
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 16:31

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Investor_K написав:
  Faceless написав:Електрика на щитку в мопі вирубається і без відкриття дверей

Це не смертельно
А ви будівельників вбивати зібралися?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 17:29

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Ні. Я гуманіст і проти насилля.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 19:29

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Друзі, маю питання до тих, хто зараз орендує квартиру. Коли ви шукали або шукаєте житло, чи має для вас значення, на якому поверсі знаходиться квартира — на високому чи низькому?
Питаю, тому що завершую ремонт у інвестиційній квартирі на 24 поверсі (не останній). Звісно, купувала її ще задовго до війни, адже квартира має вікна в піл, прекрасний краєвид і багато іншого.
belkastrelka
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 00:53

  belkastrelka написав:Друзі, маю питання до тих, хто зараз орендує квартиру. Коли ви шукали або шукаєте житло, чи має для вас значення, на якому поверсі знаходиться квартира — на високому чи низькому?
Питаю, тому що завершую ремонт у інвестиційній квартирі на 24 поверсі (не останній). Звісно, купувала її ще задовго до війни, адже квартира має вікна в піл, прекрасний краєвид і багато іншого.

Спочатку питають чи працює ліфт, коли вимикають е/е, а вже потім про поверх ))
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 02:26

  belkastrelka написав:Друзі, маю питання до тих, хто зараз орендує квартиру. Коли ви шукали або шукаєте житло, чи має для вас значення, на якому поверсі знаходиться квартира — на високому чи низькому?
Питаю, тому що завершую ремонт у інвестиційній квартирі на 24 поверсі (не останній). Звісно, купувала її ще задовго до війни, адже квартира має вікна в піл, прекрасний краєвид і багато іншого.


Вікна в підлогу. :lol:
Думаю тут правду скащали вище, залежить чи вимикають ліфти при відсутності світла.
Якщо так і 24 поаерх то повний треш :shock:
Хомякоид
 
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