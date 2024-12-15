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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2509251025112512
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 16:31

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Investor_K написав:
  Faceless написав:Електрика на щитку в мопі вирубається і без відкриття дверей

Це не смертельно
А ви будівельників вбивати зібралися?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 17:29

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Ні. Я гуманіст і проти насилля.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 19:29

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Друзі, маю питання до тих, хто зараз орендує квартиру. Коли ви шукали або шукаєте житло, чи має для вас значення, на якому поверсі знаходиться квартира — на високому чи низькому?
Питаю, тому що завершую ремонт у інвестиційній квартирі на 24 поверсі (не останній). Звісно, купувала її ще задовго до війни, адже квартира має вікна в піл, прекрасний краєвид і багато іншого.
belkastrelka
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 00:53

  belkastrelka написав:Друзі, маю питання до тих, хто зараз орендує квартиру. Коли ви шукали або шукаєте житло, чи має для вас значення, на якому поверсі знаходиться квартира — на високому чи низькому?
Питаю, тому що завершую ремонт у інвестиційній квартирі на 24 поверсі (не останній). Звісно, купувала її ще задовго до війни, адже квартира має вікна в піл, прекрасний краєвид і багато іншого.

Спочатку питають чи працює ліфт, коли вимикають е/е, а вже потім про поверх ))
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 02:26

  belkastrelka написав:Друзі, маю питання до тих, хто зараз орендує квартиру. Коли ви шукали або шукаєте житло, чи має для вас значення, на якому поверсі знаходиться квартира — на високому чи низькому?
Питаю, тому що завершую ремонт у інвестиційній квартирі на 24 поверсі (не останній). Звісно, купувала її ще задовго до війни, адже квартира має вікна в піл, прекрасний краєвид і багато іншого.


Вікна в підлогу. :lol:
Думаю тут правду сказали вище, залежить чи вимикають ліфти при відсутності світла.
Якщо так і 24 поверх то повний треш :shock:
Востаннє редагувалось Хомякоид в Пон 16 гру, 2024 12:40, всього редагувалось 1 раз.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 10:41

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Кияни заборгували за опалення і гарячу воду понад 7 мільярдів. Головні боржники – власники елітних квартир 

Загальний борг киян за комуналку перед «Київтеплоенерго» становить понад 7 млрд грн. Зокрема, борг за опалення сягає 4,3 млрд грн, за гарячу воду – 2,7 млрд грн.

Переважна більшість киян сумлінно оплачують спожиті комунальні послуги, не накопичуючи заборгованість. Утім, близько 70% боргу припадає на 160 тис. особових рахунків – це близько 15% від загальної кількості клієнтів.

«Як правило, це власники елітної нерухомості, квартир великої площі або власники кількох помешкань. Такі клієнти понад пів року та більше не врегульовують питання заборгованості і не сплачують за тепло та гарячу воду», – повідомили в «Київтеплоенерго».

https://biz.censor.net/n3524933
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 12:45

  GALeon написав:Кияни заборгували за опалення і гарячу воду понад 7 мільярдів. Головні боржники – власники елітних квартир 

Загальний борг киян за комуналку перед «Київтеплоенерго» становить понад 7 млрд грн. Зокрема, борг за опалення сягає 4,3 млрд грн, за гарячу воду – 2,7 млрд грн.

Переважна більшість киян сумлінно оплачують спожиті комунальні послуги, не накопичуючи заборгованість. Утім, близько 70% боргу припадає на 160 тис. особових рахунків – це близько 15% від загальної кількості клієнтів.

«Як правило, це власники елітної нерухомості, квартир великої площі або власники кількох помешкань. Такі клієнти понад пів року та більше не врегульовують питання заборгованості і не сплачують за тепло та гарячу воду», – повідомили в «Київтеплоенерго».

https://biz.censor.net/n3524933

Ну так в елітних квартирах і площа більша)
А взагалі так і є бо більшість тих хто заробив бабло в 90-х та 2000-х рагулі, та і пізніше крім айтішників, такі ж)
cherchiltank
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  #<1 ... 2509251025112512
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