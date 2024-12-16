А ви будівельників вбивати зібралися?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 гру, 2024 16:31
Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
Додано: Нед 15 гру, 2024 17:29
Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
Ні. Я гуманіст і проти насилля.
Додано: Нед 15 гру, 2024 19:29
Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
Друзі, маю питання до тих, хто зараз орендує квартиру. Коли ви шукали або шукаєте житло, чи має для вас значення, на якому поверсі знаходиться квартира — на високому чи низькому?
Питаю, тому що завершую ремонт у інвестиційній квартирі на 24 поверсі (не останній). Звісно, купувала її ще задовго до війни, адже квартира має вікна в піл, прекрасний краєвид і багато іншого.
Додано: Пон 16 гру, 2024 00:53
Спочатку питають чи працює ліфт, коли вимикають е/е, а вже потім про поверх ))
Додано: Пон 16 гру, 2024 02:26
Вікна в підлогу.
Думаю тут правду сказали вище, залежить чи вимикають ліфти при відсутності світла.
Якщо так і 24 поверх то повний треш
Востаннє редагувалось Хомякоид в Пон 16 гру, 2024 12:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 16 гру, 2024 10:41
Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
Кияни заборгували за опалення і гарячу воду понад 7 мільярдів. Головні боржники – власники елітних квартир
Загальний борг киян за комуналку перед «Київтеплоенерго» становить понад 7 млрд грн. Зокрема, борг за опалення сягає 4,3 млрд грн, за гарячу воду – 2,7 млрд грн.
Переважна більшість киян сумлінно оплачують спожиті комунальні послуги, не накопичуючи заборгованість. Утім, близько 70% боргу припадає на 160 тис. особових рахунків – це близько 15% від загальної кількості клієнтів.
«Як правило, це власники елітної нерухомості, квартир великої площі або власники кількох помешкань. Такі клієнти понад пів року та більше не врегульовують питання заборгованості і не сплачують за тепло та гарячу воду», – повідомили в «Київтеплоенерго».
Додано: Пон 16 гру, 2024 12:45
Ну так в елітних квартирах і площа більша)
А взагалі так і є бо більшість тих хто заробив бабло в 90-х та 2000-х рагулі, та і пізніше крім айтішників, такі ж)
Додано: Чет 19 гру, 2024 16:48
Опытный потенциальный арендатор на просмотре маленькой 1к квартиры за 15 000 грн - "Счастье, это арендовать квартиру у сантехника". Он 1,5 года арендовал, всё было чудесно, но тот задрал цену...
И начал минут 15 рассказывать, как арендодатели нефига не чинят.
Сдают квартиры китайскими копиями смесителей которые сразу же ломаются...
Унитазы не работают...
Бойлеры текут...
Из електророзеток идет дым...
Старая техника с ОЛХ
Все поточные ремонты перекидывают на арендаторов...
Я все выслушал и спросил - Может ваш арендодатель сантехник цену не задирал?
Может он меценат, а не кровосись?
Не взял.
Хоть и айти, вроде даже дослужился до дева
Какой-то супер экономный дев.
Посоветовал поднять бюджет до 25-30 чтобы несколько уменьшить озвученные им проблемы.
Додано: Чет 19 гру, 2024 16:55
Стоит пустая инвестиционная квартира в Таряне.
Продать невозможно.
Делать ремонт бессмысленно.
Платить Таряну за обслуживание 100 грн метр (было до войны) + отопление?
Нелохи совсем не платят.
У нас за долги по коммуналке квартиры не отжимают.
Пеня смешная.
В чем проблема?
Додано: Чет 19 гру, 2024 17:27
«Це ж вже було!»
Він ще койкомісце знімав з бабушкою.
І дочку бабушки хотів окрутити, і бабушку доглядати за квартиру (замордувати до смерті).
І блог же про це все є.
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