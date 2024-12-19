Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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GALeon написав:Кияни заборгували за опалення і гарячу воду понад 7 мільярдів. Головні боржники – власники елітних квартир может этим киянам как и мне приват банк заблокировал карточку с которой регулярно много лет оплачивалась коммуналка и никак нельзя было разрешить эту ситуацию находясь за границей!
Загальний борг киян за комуналку перед «Київтеплоенерго» становить понад 7 млрд грн. Зокрема, борг за опалення сягає 4,3 млрд грн, за гарячу воду – 2,7 млрд грн.
Переважна більшість киян сумлінно оплачують спожиті комунальні послуги, не накопичуючи заборгованість. Утім, близько 70% боргу припадає на 160 тис. особових рахунків – це близько 15% від загальної кількості клієнтів.
«Як правило, це власники елітної нерухомості, квартир великої площі або власники кількох помешкань. Такі клієнти понад пів року та більше не врегульовують питання заборгованості і не сплачують за тепло та гарячу воду», – повідомили в «Київтеплоенерго».