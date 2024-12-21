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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2510251125122513
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 20:22

  GALeon написав:Кияни заборгували за опалення і гарячу воду понад 7 мільярдів. Головні боржники – власники елітних квартир может этим киянам как и мне приват банк заблокировал карточку с которой регулярно много лет оплачивалась коммуналка и никак нельзя было разрешить эту ситуацию находясь за границей!

Загальний борг киян за комуналку перед «Київтеплоенерго» становить понад 7 млрд грн. Зокрема, борг за опалення сягає 4,3 млрд грн, за гарячу воду – 2,7 млрд грн.

Переважна більшість киян сумлінно оплачують спожиті комунальні послуги, не накопичуючи заборгованість. Утім, близько 70% боргу припадає на 160 тис. особових рахунків – це близько 15% від загальної кількості клієнтів.

«Як правило, це власники елітної нерухомості, квартир великої площі або власники кількох помешкань. Такі клієнти понад пів року та більше не врегульовують питання заборгованості і не сплачують за тепло та гарячу воду», – повідомили в «Київтеплоенерго».

https://biz.censor.net/n3524933
tzeery608
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 17:32

  Wirująświatła написав:
#здали в оренду за 16.000 грн

❗️Купували під оренду за 53.000💲

📌 вул. Романа Мстиславича 12
(Дніпровський район)

🚇 м. Дарниця - 10 хв пішки

⭕️ Однокімнатна квартира на 13 поверсі

✔️Термін в рекламі - 7 днів

Фото по ссылке
https://t.me/rea_revolution/154264?single

139 оренд, на наш час непогано
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 23:11

  flyman написав:139 оренд, на наш час непогано
я думаю это расческа, либо была срочная продажа. там только ремонт 25-30куе стоит
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 08:17

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:139 оренд, на наш час непогано
я думаю это расческа, либо была срочная продажа. там только ремонт 25-30куе стоит

Ремонт нині, при продажах, вже нічого не вартує.
В подарунок!
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 08:59

Frant
Так шо ту двуху в Тетрисе, что сдали недавно за 4200, за мильён или хотя бы половинку - не продадут?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 09:38

  барабашов написав:Frant
Так шо ту двуху в Тетрисе, что сдали недавно за 4200, за мильён или хотя бы половинку - не продадут?

1) невідомо, за скільки її здали насправді.
Як в анедоті "Лікарю, мій сусід 80 років каже, що він кожен день спить з своєю жінкою.
А я в 65 років жодного разу вже не можу.
Що мені робити?
Лікар - так і ви говоріть те ж саме!"
2) я не вірю в існування острівців стабільності в деградуючій державі.
Якісь тимчасові флуктуації можливі.
Через 3 місяці стане абсолютно зрозуміло, скільки часу залишилось до мексиканського кордону.
Проте в цілому, ситуація з цією територією, з українськими чиновниками - абсолютно чітка і ясна.
Страна крєпкіх бесхозяйствєнніков.
Дерибан до упора, до останнього клаптика.
Чиновники повинні виконати заповіти грушевського, вінниченка, скоропадського і Януковича.
По іншому не зможуть!!!
Frant
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