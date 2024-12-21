барабашов написав:Frant
Так шо ту двуху в Тетрисе, что сдали недавно за 4200, за мильён или хотя бы половинку - не продадут?
1) невідомо, за скільки її здали насправді.
Як в анедоті "Лікарю, мій сусід 80 років каже, що він кожен день спить з своєю жінкою.
А я в 65 років жодного разу вже не можу.
Що мені робити?
Лікар - так і ви говоріть те ж саме!"
2) я не вірю в існування острівців стабільності в деградуючій державі.
Якісь тимчасові флуктуації можливі.
Через 3 місяці стане абсолютно зрозуміло, скільки часу залишилось до мексиканського кордону.
Проте в цілому, ситуація з цією територією, з українськими чиновниками - абсолютно чітка і ясна.
Страна крєпкіх бесхозяйствєнніков.
Дерибан до упора, до останнього клаптика.
Чиновники повинні виконати заповіти грушевського, вінниченка, скоропадського і Януковича.
По іншому не зможуть!!!