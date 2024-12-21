RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2510251125122513
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 20:22

  GALeon написав:Кияни заборгували за опалення і гарячу воду понад 7 мільярдів. Головні боржники – власники елітних квартир может этим киянам как и мне приват банк заблокировал карточку с которой регулярно много лет оплачивалась коммуналка и никак нельзя было разрешить эту ситуацию находясь за границей!

Загальний борг киян за комуналку перед «Київтеплоенерго» становить понад 7 млрд грн. Зокрема, борг за опалення сягає 4,3 млрд грн, за гарячу воду – 2,7 млрд грн.

Переважна більшість киян сумлінно оплачують спожиті комунальні послуги, не накопичуючи заборгованість. Утім, близько 70% боргу припадає на 160 тис. особових рахунків – це близько 15% від загальної кількості клієнтів.

«Як правило, це власники елітної нерухомості, квартир великої площі або власники кількох помешкань. Такі клієнти понад пів року та більше не врегульовують питання заборгованості і не сплачують за тепло та гарячу воду», – повідомили в «Київтеплоенерго».

https://biz.censor.net/n3524933
tzeery608
Аватар користувача
 
Повідомлень: 62
З нами з: 18.01.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 17:32

  Wirująświatła написав:
#здали в оренду за 16.000 грн

❗️Купували під оренду за 53.000💲

📌 вул. Романа Мстиславича 12
(Дніпровський район)

🚇 м. Дарниця - 10 хв пішки

⭕️ Однокімнатна квартира на 13 поверсі

✔️Термін в рекламі - 7 днів

Фото по ссылке
https://t.me/rea_revolution/154264?single

139 оренд, на наш час непогано
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37788
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1593 раз.
Подякували: 2801 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 23:11

  flyman написав:139 оренд, на наш час непогано
я думаю это расческа, либо была срочная продажа. там только ремонт 25-30куе стоит
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26920
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3401 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 08:59

Frant
Так шо ту двуху в Тетрисе, что сдали недавно за 4200, за мильён или хотя бы половинку - не продадут?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4686
З нами з: 16.06.15
Подякував: 288 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 13:32

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Як змінилася вартість довгострокової оренди квартир та будинків у 2024 році по областях
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4744
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1049 раз.
Подякували: 2011 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 10:42

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:
#здали в оренду за 16.000 грн

❗️Купували під оренду за 53.000💲

📌 вул. Романа Мстиславича 12
(Дніпровський район)

🚇 м. Дарниця - 10 хв пішки

⭕️ Однокімнатна квартира на 13 поверсі

✔️Термін в рекламі - 7 днів

Фото по ссылке
https://t.me/rea_revolution/154264?single

139 оренд, на наш час непогано


мля, все улицы попереименовывали, оказалось, это на Жмаченка! Рядом теперь - проспект Нарбута... На переименовывание, снос оставшихся памятников - деньги находят, а для армии, для снабжения фронта - денег не хватает, гонят бракованные мины, снаряды...
Миша-клиент
 
Повідомлень: 732
З нами з: 02.11.08
Подякував: 27 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 00:53

У нерухомість яких країн Європи варто інвестувати у 2025 році: перелік https://glavcom.ua/world/world-economy/ ... 39174.html
Вартість оренди ЖН в європейських країнах, рівень оподаткування орендної діяльності, доцільність вкладання грошенят в орендний бізнес за кордоном, звісно, якщо ви їх уже маєте на рахунках європейських банків.
ihorkyiv
 
Повідомлень: 946
З нами з: 01.05.17
Подякував: 172 раз.
Подякували: 302 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 01:26

  Хомякоид написав:
  belkastrelka написав:Друзі, маю питання до тих, хто зараз орендує квартиру. Коли ви шукали або шукаєте житло, чи має для вас значення, на якому поверсі знаходиться квартира — на високому чи низькому?
Питаю, тому що завершую ремонт у інвестиційній квартирі на 24 поверсі (не останній). Звісно, купувала її ще задовго до війни, адже квартира має вікна в піл, прекрасний краєвид і багато іншого.


Вікна в підлогу. :lol:
Думаю тут правду сказали вище, залежить чи вимикають ліфти при відсутності світла.
Якщо так і 24 поверх то повний треш :shock:
вікна в підлогу.... :cry:

Цікаво, чи є в квартирі хоч єдиний куточок щоб заховатися від уламків скла за принципом "двох стін"
flysoulfly
 
Повідомлень: 5717
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1814 раз.
Подякували: 318 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 2510251125122513
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter, Majestic-12 [Bot] і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 1 ... 12168, 12169, 12170
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 13:41
121696 31227689
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 січ, 2025 23:17
reus
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 996, 997, 998
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
9976 7188972
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 січ, 2025 19:37
cherchiltank
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1024, 1025, 1026
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
10258 6392806
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 гру, 2024 16:08
flyman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron