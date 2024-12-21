Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
GALeon написав:Кияни заборгували за опалення і гарячу воду понад 7 мільярдів. Головні боржники – власники елітних квартир может этим киянам как и мне приват банк заблокировал карточку с которой регулярно много лет оплачивалась коммуналка и никак нельзя было разрешить эту ситуацию находясь за границей!
Загальний борг киян за комуналку перед «Київтеплоенерго» становить понад 7 млрд грн. Зокрема, борг за опалення сягає 4,3 млрд грн, за гарячу воду – 2,7 млрд грн.
Переважна більшість киян сумлінно оплачують спожиті комунальні послуги, не накопичуючи заборгованість. Утім, близько 70% боргу припадає на 160 тис. особових рахунків – це близько 15% від загальної кількості клієнтів.
«Як правило, це власники елітної нерухомості, квартир великої площі або власники кількох помешкань. Такі клієнти понад пів року та більше не врегульовують питання заборгованості і не сплачують за тепло та гарячу воду», – повідомили в «Київтеплоенерго».
мля, все улицы попереименовывали, оказалось, это на Жмаченка! Рядом теперь - проспект Нарбута... На переименовывание, снос оставшихся памятников - деньги находят, а для армии, для снабжения фронта - денег не хватает, гонят бракованные мины, снаряды...
У нерухомість яких країн Європи варто інвестувати у 2025 році: перелік https://glavcom.ua/world/world-economy/ ... 39174.html Вартість оренди ЖН в європейських країнах, рівень оподаткування орендної діяльності, доцільність вкладання грошенят в орендний бізнес за кордоном, звісно, якщо ви їх уже маєте на рахунках європейських банків.
belkastrelka написав:Друзі, маю питання до тих, хто зараз орендує квартиру. Коли ви шукали або шукаєте житло, чи має для вас значення, на якому поверсі знаходиться квартира — на високому чи низькому? Питаю, тому що завершую ремонт у інвестиційній квартирі на 24 поверсі (не останній). Звісно, купувала її ще задовго до війни, адже квартира має вікна в піл, прекрасний краєвид і багато іншого.
Вікна в підлогу. Думаю тут правду сказали вище, залежить чи вимикають ліфти при відсутності світла. Якщо так і 24 поверх то повний треш
вікна в підлогу....
Цікаво, чи є в квартирі хоч єдиний куточок щоб заховатися від уламків скла за принципом "двох стін"