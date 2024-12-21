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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2510251125122513
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 20:22

  GALeon написав:Кияни заборгували за опалення і гарячу воду понад 7 мільярдів. Головні боржники – власники елітних квартир может этим киянам как и мне приват банк заблокировал карточку с которой регулярно много лет оплачивалась коммуналка и никак нельзя было разрешить эту ситуацию находясь за границей!

Загальний борг киян за комуналку перед «Київтеплоенерго» становить понад 7 млрд грн. Зокрема, борг за опалення сягає 4,3 млрд грн, за гарячу воду – 2,7 млрд грн.

Переважна більшість киян сумлінно оплачують спожиті комунальні послуги, не накопичуючи заборгованість. Утім, близько 70% боргу припадає на 160 тис. особових рахунків – це близько 15% від загальної кількості клієнтів.

«Як правило, це власники елітної нерухомості, квартир великої площі або власники кількох помешкань. Такі клієнти понад пів року та більше не врегульовують питання заборгованості і не сплачують за тепло та гарячу воду», – повідомили в «Київтеплоенерго».

https://biz.censor.net/n3524933
tzeery608
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 17:32

  Wirująświatła написав:
#здали в оренду за 16.000 грн

❗️Купували під оренду за 53.000💲

📌 вул. Романа Мстиславича 12
(Дніпровський район)

🚇 м. Дарниця - 10 хв пішки

⭕️ Однокімнатна квартира на 13 поверсі

✔️Термін в рекламі - 7 днів

Фото по ссылке
https://t.me/rea_revolution/154264?single

139 оренд, на наш час непогано
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 23:11

  flyman написав:139 оренд, на наш час непогано
я думаю это расческа, либо была срочная продажа. там только ремонт 25-30куе стоит
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 08:59

Frant
Так шо ту двуху в Тетрисе, что сдали недавно за 4200, за мильён или хотя бы половинку - не продадут?
барабашов
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 10:42

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:
#здали в оренду за 16.000 грн

❗️Купували під оренду за 53.000💲

📌 вул. Романа Мстиславича 12
(Дніпровський район)

🚇 м. Дарниця - 10 хв пішки

⭕️ Однокімнатна квартира на 13 поверсі

✔️Термін в рекламі - 7 днів

Фото по ссылке
https://t.me/rea_revolution/154264?single

139 оренд, на наш час непогано


мля, все улицы попереименовывали, оказалось, это на Жмаченка! Рядом теперь - проспект Нарбута... На переименовывание, снос оставшихся памятников - деньги находят, а для армии, для снабжения фронта - денег не хватает, гонят бракованные мины, снаряды...
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 00:53

У нерухомість яких країн Європи варто інвестувати у 2025 році: перелік https://glavcom.ua/world/world-economy/ ... 39174.html
Вартість оренди ЖН в європейських країнах, рівень оподаткування орендної діяльності, доцільність вкладання грошенят в орендний бізнес за кордоном, звісно, якщо ви їх уже маєте на рахунках європейських банків.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 01:26

  Хомякоид написав:
  belkastrelka написав:Друзі, маю питання до тих, хто зараз орендує квартиру. Коли ви шукали або шукаєте житло, чи має для вас значення, на якому поверсі знаходиться квартира — на високому чи низькому?
Питаю, тому що завершую ремонт у інвестиційній квартирі на 24 поверсі (не останній). Звісно, купувала її ще задовго до війни, адже квартира має вікна в піл, прекрасний краєвид і багато іншого.


Вікна в підлогу. :lol:
Думаю тут правду сказали вище, залежить чи вимикають ліфти при відсутності світла.
Якщо так і 24 поверх то повний треш :shock:
вікна в підлогу.... :cry:

Цікаво, чи є в квартирі хоч єдиний куточок щоб заховатися від уламків скла за принципом "двох стін"
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 13:32

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

если в окно прилетит шахед или ракета, пофиг то правила 2-3-4 стен
Олежан
 
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