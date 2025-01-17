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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2512251325142515
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2025 20:44

  Bolt написав:
  Бетон написав:
  Хомякоид написав:
Важко сказати відносно сушарки, думаю від 1000 дол. опціонально.
Мастхев від 2 000 за однуху я так вважаю.

Інше питання, скільки брати застави якщо тільки техніка складає 5 і більше орендних плат ? Що скажуть пуповики ?

В будь-яку квартиру, я завжди ставлю прально сушильну машину. Ні в кого питань не виникає. Всім зручно. Вартість практично дорівнює пралкі.
Аргументую це тим,що ви не будете вночі вставати і перекладати в окрему сушарку
Американцы с японцами улыбнулись.
А потом наши квартиранты, при повышении квартплаты, начинают упоминать про налоги которые ты не платишь...

На это можно ответить:"Любой каприз за ваши деньги".

перед новым годом мужику, который снимал комнату за 170 GBP в неделю на вопрос - можно обогреть комнату, 14 градусов, как на улице, как бомжи живём. хозяин в грубой форме сказал собирай вещи и вали отсюда.
праздник не праздник - никаких сентиментов. я так с людьми не могу. лендлором не стану
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2025 20:51

  Бетон написав:
  2587715 написав:
  Бетон написав:
Важко сказати відносно сушарки, думаю від 1000 дол. опціонально.
Мастхев від 2 000 за однуху я так вважаю.

Інше питання, скільки брати застави якщо тільки техніка складає 5 і більше орендних плат ? Що скажуть пуповики ?
В будь-яку квартиру, я завжди ставлю прально сушильну машину. Ні в кого питань не виникає. Всім зручно. Вартість практично дорівнює пралкі.
Аргументую це тим,що ви не будете вночі вставати і перекладати в окрему сушарку
А яка марка? Бо теж хочу взяти ЛЖ вузьку, але кажуть що на сушку там лише пару рушників запхати можна. Інакше не сушить.

Ну і також чи не вб'ють її квартиранти? Бо з нашими людьми в зйомку краще ставити щось не дуже дороге і не дуже нове

в польску хату взяв беко
https://www.mediaexpert.pl/agd/pralki-i ... wierdzenie

беко самі дешеві, беру їх на недорогі хатки.
щось мені підказує, що беко - бяка.
в хатки подорожче - Бош

намагаюсь скинути хати до початку їх руйнації. 3 роки поюзав - продав

А як Ви в плюс виходите на таких схемах? Продавати з новим ремонтом і вбитим - це 15% ціни. При 7% річних ренти і комісіях при продажі, щось не видно профіту)
2587715
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2025 20:57

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  Бетон написав:перед новым годом мужику, который снимал комнату за 170 GBP в неделю на вопрос - можно обогреть комнату, 14 градусов, как на улице, как бомжи живём. хозяин в грубой форме сказал собирай вещи и вали отсюда.
праздник не праздник - никаких сентиментов. я так с людьми не могу. лендлором не стану
Ему эти 170 фунтов хорошо если налог на недвигу покрывают.
2587715
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2025 23:37

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Я продаю как бизнес вместе с арендаторами. Всё, что накапало сверху с аренды идёт в маржу. Да ещё и покрывает расходы на комуналку.
в Варшаве несколько клиентов тоже готовы купить квартиру вместе с арендатором. Но мне ещё не выдали какую-то книгу
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2025 23:42

  2587715 написав:
  Бетон написав:перед новым годом мужику, который снимал комнату за 170 GBP в неделю на вопрос - можно обогреть комнату, 14 градусов, как на улице, как бомжи живём. хозяин в грубой форме сказал собирай вещи и вали отсюда.
праздник не праздник - никаких сентиментов. я так с людьми не могу. лендлором не стану
Ему эти 170 фунтов хорошо если налог на недвигу покрывают.

Плюс стоимость электрики там космос наверное
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 22:47

  Бетон написав:перед новым годом мужику, который снимал комнату за 170 GBP в неделю на вопрос - можно обогреть комнату, 14 градусов, как на улице, как бомжи живём. хозяин в грубой форме сказал собирай вещи и вали отсюда.
праздник не праздник - никаких сентиментов. я так с людьми не могу. лендлором не стану

Как то затихли вопли про жадных киевских арендодателей и сравнение с заграницей.
Южная Англия (село) дом 2 комнаты, аренда 1700 фунтов в месяц.
Перед заселением арендаторы (украинцы) поменяли доски пола за свой счет естественно.
Уже 2 месяц подготавливают дом к своему проживанию. Потрачено под 3000 фунтов.
Срок аренды 2 года.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 23:16

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  UA написав:Как то затихли вопли про жадных киевских арендодателей и сравнение с заграницей.
Южная Англия (село) дом 2 комнаты, аренда 1700 фунтов в месяц.
Перед заселением арендаторы (украинцы) поменяли доски пола за свой счет естественно.
Уже 2 месяц подготавливают дом к своему проживанию. Потрачено под 3000 фунтов.
Срок аренды 2 года.
Не дешевле ли было снять за 1900 уже с полом, а на те 3000 купить крипту? Еще и в плюсе бы были через 2 года
2587715
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 00:51

  2587715 написав:
  UA написав:Как то затихли вопли про жадных киевских арендодателей и сравнение с заграницей.
Южная Англия (село) дом 2 комнаты, аренда 1700 фунтов в месяц.
Перед заселением арендаторы (украинцы) поменяли доски пола за свой счет естественно.
Уже 2 месяц подготавливают дом к своему проживанию. Потрачено под 3000 фунтов.
Срок аренды 2 года.
Не дешевле ли было снять за 1900 уже с полом, а на те 3000 купить крипту? Еще и в плюсе бы были через 2 года

А там не так что ходишь, выбираешь. Выбора особо то и нет.
1700 фунтов для Южной Англии это демпинговая цена.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 02:32

UA
Какие ж там зарплаты у пересичных(водителей даблкэбов и кассиров в Херродсе,не офицеров же в Ми-6),что рухлядь под капремонт метров ~~70 в селе сдаётся им за 2килоевро?
Расстояние до работы(и где она) какое?
барабашов
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