Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хомякоид написав: Важко сказати відносно сушарки, думаю від 1000 дол. опціонально. Мастхев від 2 000 за однуху я так вважаю.
Інше питання, скільки брати застави якщо тільки техніка складає 5 і більше орендних плат ? Що скажуть пуповики ?
В будь-яку квартиру, я завжди ставлю прально сушильну машину. Ні в кого питань не виникає. Всім зручно. Вартість практично дорівнює пралкі. Аргументую це тим,що ви не будете вночі вставати і перекладати в окрему сушарку Американцы с японцами улыбнулись. А потом наши квартиранты, при повышении квартплаты, начинают упоминать про налоги которые ты не платишь...
На это можно ответить:"Любой каприз за ваши деньги".
перед новым годом мужику, который снимал комнату за 170 GBP в неделю на вопрос - можно обогреть комнату, 14 градусов, как на улице, как бомжи живём. хозяин в грубой форме сказал собирай вещи и вали отсюда. праздник не праздник - никаких сентиментов. я так с людьми не могу. лендлором не стану
Бетон написав: Важко сказати відносно сушарки, думаю від 1000 дол. опціонально. Мастхев від 2 000 за однуху я так вважаю.
Інше питання, скільки брати застави якщо тільки техніка складає 5 і більше орендних плат ? Що скажуть пуповики ? В будь-яку квартиру, я завжди ставлю прально сушильну машину. Ні в кого питань не виникає. Всім зручно. Вартість практично дорівнює пралкі. Аргументую це тим,що ви не будете вночі вставати і перекладати в окрему сушарку
А яка марка? Бо теж хочу взяти ЛЖ вузьку, але кажуть що на сушку там лише пару рушників запхати можна. Інакше не сушить.
Ну і також чи не вб'ють її квартиранти? Бо з нашими людьми в зйомку краще ставити щось не дуже дороге і не дуже нове
Бетон написав:перед новым годом мужику, который снимал комнату за 170 GBP в неделю на вопрос - можно обогреть комнату, 14 градусов, как на улице, как бомжи живём. хозяин в грубой форме сказал собирай вещи и вали отсюда. праздник не праздник - никаких сентиментов. я так с людьми не могу. лендлором не стану
Ему эти 170 фунтов хорошо если налог на недвигу покрывают.
Я продаю как бизнес вместе с арендаторами. Всё, что накапало сверху с аренды идёт в маржу. Да ещё и покрывает расходы на комуналку. в Варшаве несколько клиентов тоже готовы купить квартиру вместе с арендатором. Но мне ещё не выдали какую-то книгу
Бетон написав:перед новым годом мужику, который снимал комнату за 170 GBP в неделю на вопрос - можно обогреть комнату, 14 градусов, как на улице, как бомжи живём. хозяин в грубой форме сказал собирай вещи и вали отсюда. праздник не праздник - никаких сентиментов. я так с людьми не могу. лендлором не стану
Ему эти 170 фунтов хорошо если налог на недвигу покрывают.
Бетон написав:перед новым годом мужику, который снимал комнату за 170 GBP в неделю на вопрос - можно обогреть комнату, 14 градусов, как на улице, как бомжи живём. хозяин в грубой форме сказал собирай вещи и вали отсюда. праздник не праздник - никаких сентиментов. я так с людьми не могу. лендлором не стану
Как то затихли вопли про жадных киевских арендодателей и сравнение с заграницей. Южная Англия (село) дом 2 комнаты, аренда 1700 фунтов в месяц. Перед заселением арендаторы (украинцы) поменяли доски пола за свой счет естественно. Уже 2 месяц подготавливают дом к своему проживанию. Потрачено под 3000 фунтов. Срок аренды 2 года.
UA написав:Как то затихли вопли про жадных киевских арендодателей и сравнение с заграницей. Южная Англия (село) дом 2 комнаты, аренда 1700 фунтов в месяц. Перед заселением арендаторы (украинцы) поменяли доски пола за свой счет естественно. Уже 2 месяц подготавливают дом к своему проживанию. Потрачено под 3000 фунтов. Срок аренды 2 года.
Не дешевле ли было снять за 1900 уже с полом, а на те 3000 купить крипту? Еще и в плюсе бы были через 2 года
UA написав:Как то затихли вопли про жадных киевских арендодателей и сравнение с заграницей. Южная Англия (село) дом 2 комнаты, аренда 1700 фунтов в месяц. Перед заселением арендаторы (украинцы) поменяли доски пола за свой счет естественно. Уже 2 месяц подготавливают дом к своему проживанию. Потрачено под 3000 фунтов. Срок аренды 2 года.
Не дешевле ли было снять за 1900 уже с полом, а на те 3000 купить крипту? Еще и в плюсе бы были через 2 года
А там не так что ходишь, выбираешь. Выбора особо то и нет. 1700 фунтов для Южной Англии это демпинговая цена.
UA Какие ж там зарплаты у пересичных(водителей даблкэбов и кассиров в Херродсе,не офицеров же в Ми-6),что рухлядь под капремонт метров ~~70 в селе сдаётся им за 2килоевро? Расстояние до работы(и где она) какое?