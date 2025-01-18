Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ситуація. Починає пропускати прокладка на кранику приєднання посудомийки. Краник в місці, де його не видно. Волога поступово просичує стіни і стяжку. Поверх цокольний, отже протікання не видно, інакше намокла б повала у сусідів знизу. Протікання виявили після візиту сантехніка, вже після того, як волога почала насичувати стіни поблизу джерела протікання і відклеївся плінтус. В результаті потрібно перешпакльовувати/перемальовувати стіни в кухні-студіо і перекладати підлогову плитку в зоні кухні. Хто має оплатити ремонт?
барабашов написав:UA Какие ж там зарплаты у пересичных(водителей даблкэбов и кассиров в Херродсе,не офицеров же в Ми-6),что рухлядь под капремонт метров ~~70 в селе сдаётся им за 2килоевро? Расстояние до работы(и где она) какое?
Это ж Ю. Англия, а не какой-то пролетарский Манчестр или Северо Восток.
gonchik74 написав:Ситуація. Починає пропускати прокладка на кранику приєднання посудомийки. Краник в місці, де його не видно. Волога поступово просичує стіни і стяжку. Поверх цокольний, отже протікання не видно, інакше намокла б повала у сусідів знизу. Протікання виявили після візиту сантехніка, вже після того, як волога почала насичувати стіни поблизу джерела протікання і відклеївся плінтус. В результаті потрібно перешпакльовувати/перемальовувати стіни в кухні-студіо і перекладати підлогову плитку в зоні кухні. Хто має оплатити ремонт?
Пасивний дохід Якщо квартира в Україні, то звичайно оплатить жадібний український лендлорд. Якщо в Польщі, то звичайно щедрий польській арендодатель вирахує з залогу.
Бетон написав:Я продаю как бизнес вместе с арендаторами. Всё, что накапало сверху с аренды идёт в маржу. Да ещё и покрывает расходы на комуналку. в Варшаве несколько клиентов тоже готовы купить квартиру вместе с арендатором. Но мне ещё не выдали какую-то книгу
Я походу что то проспал...
Недавно Вы хотели выехать туда и спрашивали как непосильно заработанное от проданных квартир в Киеве легально туда завести, потом вы недавно шо то купили в Киеве так как не дорого сейчас а туда нету мочи выехать а теперь вы уже там ПРОДАЁТЕ с арендаторами ?
Бетон написав:Я продаю как бизнес вместе с арендаторами. Всё, что накапало сверху с аренды идёт в маржу. Да ещё и покрывает расходы на комуналку. в Варшаве несколько клиентов тоже готовы купить квартиру вместе с арендатором. Но мне ещё не выдали какую-то книгу
Я походу что то проспал...
Недавно Вы хотели выехать туда и спрашивали как непосильно заработанное от проданных квартир в Киеве легально туда завести, потом вы недавно шо то купили в Киеве так как не дорого сейчас а туда нету мочи выехать а теперь вы уже там ПРОДАЁТЕ с арендаторами ?
Бетон написав:Я продаю как бизнес вместе с арендаторами. Всё, что накапало сверху с аренды идёт в маржу. Да ещё и покрывает расходы на комуналку. в Варшаве несколько клиентов тоже готовы купить квартиру вместе с арендатором. Но мне ещё не выдали какую-то книгу
Яку книгу??? Може: Жан Пол Гетті "Як стати багатим"...подумки, вводячи в оману форумчан?
Бетон написав:Я продаю как бизнес вместе с арендаторами. Всё, что накапало сверху с аренды идёт в маржу. Да ещё и покрывает расходы на комуналку. в Варшаве несколько клиентов тоже готовы купить квартиру вместе с арендатором. Но мне ещё не выдали какую-то книгу
Яку книгу??? Може: Жан Пол Гетті "Як стати багатим"...подумки, вводячи в оману форумчан?