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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 13:12

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Ситуація. Починає пропускати прокладка на кранику приєднання посудомийки. Краник в місці, де його не видно. Волога поступово просичує стіни і стяжку. Поверх цокольний, отже протікання не видно, інакше намокла б повала у сусідів знизу. Протікання виявили після візиту сантехніка, вже після того, як волога почала насичувати стіни поблизу джерела протікання і відклеївся плінтус. В результаті потрібно перешпакльовувати/перемальовувати стіни в кухні-студіо і перекладати підлогову плитку в зоні кухні. Хто має оплатити ремонт?
gonchik74
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 13:20

  барабашов написав:UA
Какие ж там зарплаты у пересичных(водителей даблкэбов и кассиров в Херродсе,не офицеров же в Ми-6),что рухлядь под капремонт метров ~~70 в селе сдаётся им за 2килоевро?
Расстояние до работы(и где она) какое?

Это ж Ю. Англия, а не какой-то пролетарский Манчестр или Северо Восток.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 13:26

  gonchik74 написав:Ситуація. Починає пропускати прокладка на кранику приєднання посудомийки. Краник в місці, де його не видно. Волога поступово просичує стіни і стяжку. Поверх цокольний, отже протікання не видно, інакше намокла б повала у сусідів знизу. Протікання виявили після візиту сантехніка, вже після того, як волога почала насичувати стіни поблизу джерела протікання і відклеївся плінтус. В результаті потрібно перешпакльовувати/перемальовувати стіни в кухні-студіо і перекладати підлогову плитку в зоні кухні. Хто має оплатити ремонт?

Пасивний дохід :mrgreen:
Якщо квартира в Україні, то звичайно оплатить жадібний український лендлорд.
Якщо в Польщі, то звичайно щедрий польській арендодатель вирахує з залогу.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 13:32

  Бетон написав:Я продаю как бизнес вместе с арендаторами. Всё, что накапало сверху с аренды идёт в маржу. Да ещё и покрывает расходы на комуналку.
в Варшаве несколько клиентов тоже готовы купить квартиру вместе с арендатором. Но мне ещё не выдали какую-то книгу

Я походу что то проспал...

Недавно Вы хотели выехать туда и спрашивали как непосильно заработанное от проданных квартир в Киеве легально туда завести, потом вы недавно шо то купили в Киеве так как не дорого сейчас а туда нету мочи выехать а теперь вы уже там ПРОДАЁТЕ с арендаторами ? :?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 14:56

  Vadim_ написав:
  Бетон написав:Я продаю как бизнес вместе с арендаторами. Всё, что накапало сверху с аренды идёт в маржу. Да ещё и покрывает расходы на комуналку.
в Варшаве несколько клиентов тоже готовы купить квартиру вместе с арендатором. Но мне ещё не выдали какую-то книгу

Я походу что то проспал...

Недавно Вы хотели выехать туда и спрашивали как непосильно заработанное от проданных квартир в Киеве легально туда завести, потом вы недавно шо то купили в Киеве так как не дорого сейчас а туда нету мочи выехать а теперь вы уже там ПРОДАЁТЕ с арендаторами ? :?

"И Вы говорите.."(с)
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 15:41

  Бетон написав:Я продаю как бизнес вместе с арендаторами. Всё, что накапало сверху с аренды идёт в маржу. Да ещё и покрывает расходы на комуналку.
в Варшаве несколько клиентов тоже готовы купить квартиру вместе с арендатором. Но мне ещё не выдали какую-то книгу

Яку книгу??? Може: Жан Пол Гетті "Як стати багатим"...подумки, вводячи в оману форумчан?
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 15:53

  ihorkyiv написав:
  Бетон написав:Я продаю как бизнес вместе с арендаторами. Всё, что накапало сверху с аренды идёт в маржу. Да ещё и покрывает расходы на комуналку.
в Варшаве несколько клиентов тоже готовы купить квартиру вместе с арендатором. Но мне ещё не выдали какую-то книгу

Яку книгу??? Може: Жан Пол Гетті "Як стати багатим"...подумки, вводячи в оману форумчан?

Напевно цю:
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99ga_wieczysta
gonchik74
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