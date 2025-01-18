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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2514251525162517
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 17:04

  Hotab написав:Бетон

Может ещё что-то можно?


Влаштуватись в ТЦК і бусифікувати суддю.

С возвращением.
Такую шахматную партию, я без вас бы не разыграл)) ход конём и сразу мат.
Судья - баба.
Востаннє редагувалось Бетон в Суб 18 січ, 2025 17:06, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 17:06

  Бетон написав:
  Vadim_ написав:
  Бетон написав:Я продаю как бизнес вместе с арендаторами. Всё, что накапало сверху с аренды идёт в маржу. Да ещё и покрывает расходы на комуналку.
в Варшаве несколько клиентов тоже готовы купить квартиру вместе с арендатором. Но мне ещё не выдали какую-то книгу

Я походу что то проспал...

Недавно Вы хотели выехать туда и спрашивали как непосильно заработанное от проданных квартир в Киеве легально туда завести, потом вы недавно шо то купили в Киеве так как не дорого сейчас а туда нету мочи выехать а теперь вы уже там ПРОДАЁТЕ с арендаторами ? :?

Вы проспали, мне отказано в суде. Я не могу выехать и реализовать своё право на продажу или ещё че. Доверенность нельзя, нет человека.
Самом честном и непредвзятом.
Кстати без аргументации. Вообще) какое то решение привела 2019 года по выплате пени, кароч рандомный набор букв.

Кстати, кто знает как юридически отомстить? Я подал жалобу в вищу раду правосуддя. Может ещё что-то можно?

Дуже цікаво, але ничего внятного и по поставленным вопросам тоже...
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 17:09

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Что не понятного. Риелтор в польше, который занимался арендой, предлагает продать квартиру вместе с арендатором после получения книги с реестра.

люди наверное относятся к недвижимости как бабушкиному серванту. У меня это обычный товар. Купил, продал, я просто не пойму что беспокоит
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 17:29

  Бетон написав:Что не понятного. Риелтор в польше, который занимался арендой, предлагает продать квартиру вместе с арендатором после получения книги с реестра.

люди наверное относятся к недвижимости как бабушкиному серванту. У меня это обычный товар. Купил, продал, я просто не пойму что беспокоит


Ничего , Вы просто пишете здесь зачем то а я зачемто читаю внимательно :) , вот и питання.
В связи с чем и зачем?
Вы же вроде бы мали бажання , с Ваших слов ,переплыть или улететь на дєльтаплане , туда, или па "закону" уехать не в тцк а туда
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 10:51

  Vadim_ написав:
  Бетон написав:Что не понятного. Риелтор в польше, который занимался арендой, предлагает продать квартиру вместе с арендатором после получения книги с реестра.

люди наверное относятся к недвижимости как бабушкиному серванту. У меня это обычный товар. Купил, продал, я просто не пойму что беспокоит


Ничего , Вы просто пишете здесь зачем то а я зачемто читаю внимательно :) , вот и питання.
В связи с чем и зачем?
Вы же вроде бы мали бажання , с Ваших слов ,переплыть или улететь на дєльтаплане , туда, или па "закону" уехать не в тцк а туда

Рыл новобудовец, он же фальшивый мостостроитель - постоянно пишет какую-то чушь.
То он в Польше и никогда не вернётся, ибо боится ТЦК, то ремонтирует квартиры в новостроях, то не ремонтирует и никогда не будет ремонтировать, то снова нанял бригаду халтурщиков и ремонтирует.

У человека слабая долговременная память, он не помнит, о чем писал неделю назад. :mrgreen:
Frant
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