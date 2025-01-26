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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 18 січ, 2025 17:04
Hotab написав:Бетон
Может ещё что-то можно?
Влаштуватись в ТЦК і бусифікувати суддю.
С возвращением.
Такую шахматную партию, я без вас бы не разыграл)) ход конём и сразу мат.
Судья - баба.
Востаннє редагувалось Бетон
в Суб 18 січ, 2025 17:06, всього редагувалось 1 раз.
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Бетон
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Додано: Суб 18 січ, 2025 17:06
Бетон написав: Vadim_ написав: Бетон написав:Я продаю как бизнес вместе с арендаторами.
Всё, что накапало сверху с аренды идёт в маржу. Да ещё и покрывает расходы на комуналку. в Варшаве
несколько клиентов тоже готовы купить квартиру вместе с арендатором. Но мне ещё не выдали какую-то книгу
Я походу что то проспал...
Недавно Вы хотели выехать туда и спрашивали как непосильно заработанное от проданных квартир в Киеве легально туда завести, потом вы недавно шо то купили в Киеве так как не дорого сейчас а туда нету мочи выехать а теперь вы уже там ПРОДАЁТЕ с арендаторами ?
Вы проспали, мне отказано в суде. Я не могу выехать и реализовать своё право на продажу или ещё че. Доверенность нельзя, нет человека.
Самом честном и непредвзятом.
Кстати без аргументации. Вообще) какое то решение привела 2019 года по выплате пени, кароч рандомный набор букв.
Кстати, кто знает как юридически отомстить? Я подал жалобу в вищу раду правосуддя. Может ещё что-то можно?
Дуже цікаво, але ничего внятного и по поставленным вопросам тоже...
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Vadim_
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Додано: Суб 18 січ, 2025 17:09
Что не понятного. Риелтор в польше, который занимался арендой, предлагает продать квартиру вместе с арендатором после получения книги с реестра.
люди наверное относятся к недвижимости как бабушкиному серванту. У меня это обычный товар. Купил, продал, я просто не пойму что беспокоит
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Бетон
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Додано: Суб 18 січ, 2025 17:29
Бетон написав:
Что не понятного. Риелтор в польше, который занимался арендой, предлагает продать квартиру вместе с арендатором
после получения книги с реестра.
люди наверное относятся к недвижимости как бабушкиному серванту. У меня это обычный товар. Купил, продал, я просто не пойму что беспокоит
Ничего , Вы просто пишете здесь зачем то а я зачемто читаю внимательно
, вот и питання.
В связи с чем и зачем?
Вы же вроде бы мали бажання , с Ваших слов ,переплыть или улететь на дєльтаплане , туда, или па "закону" уехать не в тцк а туда
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Vadim_
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Додано: Нед 26 січ, 2025 16:40
Бетон написав:
Вы проспали, мне отказано в суде. Я не могу выехать и реализовать своё право на продажу или ещё че.
А на счет чего был иск и к кому??Вот что значит посещать нерегулярно данную ветку..Здается пропустил что то интересное...На "вертухайскую службу" подавали по поводу запрета пересечения??
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osafly
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Додано: Вів 28 січ, 2025 17:58
osafly написав: Бетон написав:
Вы проспали, мне отказано в суде. Я не могу выехать и реализовать своё право на продажу или ещё че.
А на счет чего был иск и к кому??Вот что значит посещать нерегулярно данную ветку..Здается пропустил что то интересное...На "вертухайскую службу" подавали по поводу запрета пересечения??
На вертухаев не подавал. бестолку. У них законы - воровские, а у нас , гражданинских - ментовские
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Бетон
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Додано: Чет 30 січ, 2025 16:12
Господа кто то здавал квартирі людям из средней Азии ?
Торгуют на рінке.
Или ну его нах, даже время на просмотр не терять ?
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Хомякоид
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Додано: Чет 30 січ, 2025 19:41
Хомякоид написав:
Господа кто то здавал квартирі людям из средней Азии ?
Торгуют на рінке.
Или ну его нах, даже время на просмотр не терять ?
ЛС
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UA
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Додано: Чет 30 січ, 2025 21:20
UA написав: Хомякоид написав:
Господа кто то здавал квартирі людям из средней Азии ?
Торгуют на рінке.
Или ну его нах, даже время на просмотр не терять ?
ЛС
Спасибо. Тоже так думаю.
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Хомякоид
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Додано: Чет 30 січ, 2025 21:38
Хомякоид написав:
Господа кто то здавал квартирі людям из средней Азии ?
Торгуют на рінке.
Или ну его нах, даже время на просмотр не терять ?
спалили шкаф над печькой
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Vadim_
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