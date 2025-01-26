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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2515251625172518
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 22:16

  Vadim_ написав:
  Хомякоид написав:Господа кто то здавал квартирі людям из средней Азии ?
Торгуют на рінке.
Или ну его нах, даже время на просмотр не терять ?

спалили шкаф над печькой

Ну хоть плов в гостиной на ковре не готовили, и то хорошо. 😎
Bolt
 
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  #<1 ... 2515251625172518
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