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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 30 січ, 2025 22:16
Vadim_ написав: Хомякоид написав:
Господа кто то здавал квартирі людям из средней Азии ?
Торгуют на рінке.
Или ну его нах, даже время на просмотр не терять ?
спалили шкаф над печькой
Ну хоть плов в гостиной на ковре не готовили, и то хорошо. 😎
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