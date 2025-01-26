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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2515251625172518
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 22:16

  Vadim_ написав:
  Хомякоид написав:Господа кто то здавал квартирі людям из средней Азии ?
Торгуют на рінке.
Или ну его нах, даже время на просмотр не терять ?

спалили шкаф над печькой

Ну хоть плов в гостиной на ковре не готовили, и то хорошо. 😎
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 00:55

Поділіться своїм досвідом, за скільки часу до запланованої дати здачі краще давати оголошення?
Natt
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 07:57

  Natt написав:Поділіться своїм досвідом, за скільки часу до запланованої дати здачі краще давати оголошення?


Писали тут вже раніше що за декілька днів максимум.
Зараз жорстко з новим квартирантами.
Не розумію це несезон чи загальна ситуація повязана з бусифікацією.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 10:28

  Хомякоид написав:
  Natt написав:Поділіться своїм досвідом, за скільки часу до запланованої дати здачі краще давати оголошення?


Писали тут вже раніше що за декілька днів максимум.
Зараз жорстко з новим квартирантами.
Не розумію це несезон чи загальна ситуація повязана з бусифікацією.

Що мається на увазі? Важко знайти?
Natt
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 11:54

  Хомякоид написав:
  Natt написав:Поділіться своїм досвідом, за скільки часу до запланованої дати здачі краще давати оголошення?


Писали тут вже раніше що за декілька днів максимум.
Зараз жорстко з новим квартирантами.
Не розумію це несезон чи загальна ситуація повязана з бусифікацією.

Бусифікація
Виключили з економіки найбільш активний прошарок суспільства.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 14:19

  Natt написав:
  Хомякоид написав:
  Natt написав:Поділіться своїм досвідом, за скільки часу до запланованої дати здачі краще давати оголошення?


Писали тут вже раніше що за декілька днів максимум.
Зараз жорстко з новим квартирантами.
Не розумію це несезон чи загальна ситуація повязана з бусифікацією.

Що мається на увазі? Важко знайти?


Практично неможливо на момент.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 14:23

Хомякоид
вообще никто не ищет квартиры по съём?
барабашов
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 14:32

  Natt написав:Поділіться своїм досвідом, за скільки часу до запланованої дати здачі краще давати оголошення?

У переддень вашої готовності приймати зацікавлених осіб для перегляду квартири. Викладайте оголошення на ОЛХ та інші ресурси після 21-ї години, і зранку, після 9-ї, будьте готові приймати дзвінки. Оптимальний графік, перевірений більш як двома десятиліттями. До 2022 року січень (+ пів лютого) зазвичай був місяцем зимової сплячки ринку оренди. Активний попит прокидався як ведмідь у барлігу з першим теплом.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 15:36

  барабашов написав:Хомякоид
вообще никто не ищет квартиры по съём?


Отпишусь по результату.
Год назад сдали сразу после обьяві, сейчас глухо.
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