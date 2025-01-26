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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 30 січ, 2025 22:16
Vadim_ написав: Хомякоид написав:
Господа кто то здавал квартирі людям из средней Азии ?
Торгуют на рінке.
Или ну его нах, даже время на просмотр не терять ?
спалили шкаф над печькой
Ну хоть плов в гостиной на ковре не готовили, и то хорошо. 😎
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 00:55
Поділіться своїм досвідом, за скільки часу до запланованої дати здачі краще давати оголошення?
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Natt
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 07:57
Natt написав:
Поділіться своїм досвідом, за скільки часу до запланованої дати здачі краще давати оголошення?
Писали тут вже раніше що за декілька днів максимум.
Зараз жорстко з новим квартирантами.
Не розумію це несезон чи загальна ситуація повязана з бусифікацією.
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 10:28
Хомякоид написав: Natt написав:
Поділіться своїм досвідом, за скільки часу до запланованої дати здачі краще давати оголошення?
Писали тут вже раніше що за декілька днів максимум.
Зараз жорстко з новим квартирантами.
Не розумію це несезон чи загальна ситуація повязана з бусифікацією.
Що мається на увазі? Важко знайти?
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 11:54
Хомякоид написав: Natt написав:
Поділіться своїм досвідом, за скільки часу до запланованої дати здачі краще давати оголошення?
Писали тут вже раніше що за декілька днів максимум.
Зараз жорстко з новим квартирантами.
Не розумію це несезон чи загальна ситуація повязана з бусифікацією.
Бусифікація
Виключили з економіки найбільш активний прошарок суспільства.
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 14:19
Natt написав: Хомякоид написав: Natt написав:
Поділіться своїм досвідом, за скільки часу до запланованої дати здачі краще давати оголошення?
Писали тут вже раніше що за декілька днів максимум.
Зараз жорстко з новим квартирантами.
Не розумію це несезон чи загальна ситуація повязана з бусифікацією.
Що мається на увазі? Важко знайти?
Практично неможливо на момент.
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 14:23
Хомякоид
вообще никто не ищет квартиры по съём?
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барабашов
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 14:32
Natt написав:
Поділіться своїм досвідом, за скільки часу до запланованої дати здачі краще давати оголошення?
У переддень вашої готовності приймати зацікавлених осіб для перегляду квартири. Викладайте оголошення на ОЛХ та інші ресурси після 21-ї години, і зранку, після 9-ї, будьте готові приймати дзвінки. Оптимальний графік, перевірений більш як двома десятиліттями. До 2022 року січень (+ пів лютого) зазвичай був місяцем зимової сплячки ринку оренди. Активний попит прокидався як ведмідь у барлігу з першим теплом.
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 15:36
барабашов написав:Хомякоид
вообще никто не ищет квартиры по съём?
Отпишусь по результату.
Год назад сдали сразу после обьяві, сейчас глухо.
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