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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2516251725182519
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 23:20

  UA написав:
  Хомякоид написав:
  Natt написав:Поділіться своїм досвідом, за скільки часу до запланованої дати здачі краще давати оголошення?


Писали тут вже раніше що за декілька днів максимум.
Зараз жорстко з новим квартирантами.
Не розумію це несезон чи загальна ситуація повязана з бусифікацією.

Бусифікація
Виключили з економіки найбільш активний прошарок суспільства.

Некуй було голосувати за зелених уродів-шашличників!
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 23:21

  lejko_vit написав:Однушка в Ирпене сдана в январе за 3 недели. 13000

Простой величезний.
Frant
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