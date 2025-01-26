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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 01 лют, 2025 23:20
UA написав: Хомякоид написав: Natt написав:
Поділіться своїм досвідом, за скільки часу до запланованої дати здачі краще давати оголошення?
Писали тут вже раніше що за декілька днів максимум.
Зараз жорстко з новим квартирантами.
Не розумію це несезон чи загальна ситуація повязана з бусифікацією.
Бусифікація
Виключили з економіки найбільш активний прошарок суспільства.
Некуй було голосувати за зелених уродів-шашличників!
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Додано: Суб 01 лют, 2025 23:21
lejko_vit написав:
Однушка в Ирпене сдана в январе за 3 недели. 13000
Простой величезний.
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