UA написав:
Бусифікація
Виключили з економіки найбільш активний прошарок суспільства.
Некуй було голосувати за зелених уродів-шашличників!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 01 лют, 2025 23:20
Некуй було голосувати за зелених уродів-шашличників!
Додано: Суб 01 лют, 2025 23:21
Додано: Нед 02 лют, 2025 03:18
Ціни оренди в Києві пішли вниз, як я і прогнозував.
Не може оренда зростати, а ціни нерухомості - падати!
Причина зрозуміла - уродська Ыліта не здатна збудувати ефективну сучасну державу.
Лише феодальне утворення, копію расеї.
Заповіти грушевського вінниченка скоропадського януковича - чітко виконуються, крок за кроком. Запасу міцності все менше.
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