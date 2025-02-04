Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Обдерті стіни і підлога без покриття: під Києвом здають квартиру, наче з фільму жахів https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... zhahiv.htm З такою орендною ставкою на ремонт квартири грошей не назбирати. Ймовірно, власник чекає завершення війни, прояснення перспективи РН. Здає у такому вигляді, щоб не сплачувати комунальні платежі самому та ще й мати дрібний зиск. По війні, якщо уже має гроші, - ремонт і повноцінний заробіток зі ставкою, визначеною кон"юнктурою ринку. Або продаж за ціною, яка, на думку власника, буде таки вищою, ніж під час війни. В принципі правильна стратегія. А що йому ще залишається??? Без варіантів.
Шановні лендлорди)) Якщо у вас перша здача квартири - як ви вирішуєте питання з інтернетом? а) наперед проводите інтернет провайдера, який вам подобається? б) перше здаєте, а тоді проводите інтернет того провайдера, якого бажає орендар? в) пропонуєте/доручаєте орендареві самому провести інтернет провайдера на свій смак?(орендар оформляє проведення інтернету на себе)
Успіх написав:Шановні лендлорди)) Якщо у вас перша здача квартири - як ви вирішуєте питання з інтернетом? а) наперед проводите інтернет провайдера, який вам подобається? б) перше здаєте, а тоді проводите інтернет того провайдера, якого бажає орендар? в) пропонуєте/доручаєте орендареві самому провести інтернет провайдера на свій смак?(орендар оформляє проведення інтернету на себе)
Я під час ремонту завів інтернет одного провайдера.Звісно з угодою на себе. Квартирант, десь після року користування тим інтернетом, сказав, що його він не задовілянє.. І провів свій, з угодою відповідно на себе. Ми домовились, що коли він буде з"їжджатм, я перепишу ту угоду на себе.
ihorkyiv написав:Обдерті стіни і підлога без покриття: під Києвом здають квартиру, наче з фільму жахів https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... zhahiv.htm З такою орендною ставкою на ремонт квартири грошей не назбирати. Ймовірно, власник чекає завершення війни, прояснення перспективи РН. Здає у такому вигляді, щоб не сплачувати комунальні платежі самому та ще й мати дрібний зиск. По війні, якщо уже має гроші, - ремонт і повноцінний заробіток зі ставкою, визначеною кон"юнктурою ринку. Або продаж за ціною, яка, на думку власника, буде таки вищою, ніж під час війни. В принципі правильна стратегія. А що йому ще залишається??? Без варіантів.
барабашов написав:Хомякоид вообще никто не ищет квартиры по съём?
чому ніхто, в будинковому чаті пишуть час від часу
даже кейсы что в Ирпене сдают однухи по 12к есть. только откроешь олх а там до 10к выбор ого-го. наверное в тех за 12 было нечто за что готовы переплатить.
что 10 что 12 это околонулевая рентабельность. Заработаешь за 4 года 48к и думаешь не пора ли те же 48к влить в ремонт или не вкладывать, убивая квартиру в хлам. Выгоднее всего сдавать хрущи на минималках па 6-7к , раз в 3 года переклеил обойки, постелил новый линолеум, покрасил внутренние двери и плинтуса, прикрутил ножку к табуретке - вуаля квартира снова канфетка.
Аренда Киев за неделю плюс 10-15% Не рыгачные варианты в нормальных местах разобрали. Я советовал снимать в декабре. Кто успел тот молодец. Кто не успел, пойдет арендовать у жлобоватой тетки и сам чинить смесители, заправлять 35 летний холодильник фреоном и на ночь затыкать уши ватой(чтобы таракан не залез в ухо).
Wirująświatła написав: Выгоднее всего сдавать хрущи на минималках па 6-7к , раз в 3 года переклеил обойки, постелил новый линолеум, покрасил внутренние двери и плинтуса, прикрутил ножку к табуретке - вуаля квартира снова канфетка.
Сантехника, электрика? Не? Накидай в корзину эпика материалы на то что ты озвучил добавь 50-70% на нежданчик и накинь 300% з работу говномастеров с олх. Поверку /замену счетчиков не забудь. Сейчас такие расценки на сантех. работы и материалы, что потекший радиатор отопления может скушать годовую выручку аренды по 6 кгрн.
барабашов написав:Хомякоид вообще никто не ищет квартиры по съём?
чому ніхто, в будинковому чаті пишуть час від часу
даже кейсы что в Ирпене сдают однухи по 12к есть. только откроешь олх а там до 10к выбор ого-го. наверное в тех за 12 было нечто за что готовы переплатить.
что 10 что 12 это околонулевая рентабельность. Заработаешь за 4 года 48к и думаешь не пора ли те же 48к влить в ремонт или не вкладывать, убивая квартиру в хлам. Выгоднее всего сдавать хрущи на минималках па 6-7к , раз в 3 года переклеил обойки, постелил новый линолеум, покрасил внутренние двери и плинтуса, прикрутил ножку к табуретке - вуаля квартира снова канфетка.
Ти спеціально математику поламав? За 4р. можна за оті орендні кошти вже десь і паркінг прикупити в спальному райончику
Wirująświatła написав:даже кейсы что в Ирпене сдают однухи по 12к есть. только откроешь олх а там до 10к выбор ого-го. наверное в тех за 12 было нечто за что готовы переплатить.
что 10 что 12 это околонулевая рентабельность. Заработаешь за 4 года 48к и думаешь не пора ли те же 48к влить в ремонт или не вкладывать, убивая квартиру в хлам. Выгоднее всего сдавать хрущи на минималках па 6-7к , раз в 3 года переклеил обойки, постелил новый линолеум, покрасил внутренние двери и плинтуса, прикрутил ножку к табуретке - вуаля квартира снова канфетка.
Ти спеціально математику поламав? За 4р. можна за оті орендні кошти вже десь і паркінг прикупити в спальному райончику
а можна 4 роки відриватися на філіпінках на Філіпінах