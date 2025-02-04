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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2517251825192520>
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2025 17:27

Обдерті стіни і підлога без покриття: під Києвом здають квартиру, наче з фільму жахів https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... zhahiv.htm
З такою орендною ставкою на ремонт квартири грошей не назбирати. Ймовірно, власник чекає завершення війни, прояснення перспективи РН. Здає у такому вигляді, щоб не сплачувати комунальні платежі самому та ще й мати дрібний зиск. По війні, якщо уже має гроші, - ремонт і повноцінний заробіток зі ставкою, визначеною кон"юнктурою ринку. Або продаж за ціною, яка, на думку власника, буде таки вищою, ніж під час війни. В принципі правильна стратегія. А що йому ще залишається??? Без варіантів.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2025 09:12

Як краще/як правильно?

Шановні лендлорди))
Якщо у вас перша здача квартири - як ви вирішуєте питання з інтернетом?
а) наперед проводите інтернет провайдера, який вам подобається?
б) перше здаєте, а тоді проводите інтернет того провайдера, якого бажає орендар?
в) пропонуєте/доручаєте орендареві самому провести інтернет провайдера на свій смак?(орендар оформляє проведення інтернету на себе)
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2025 10:19

  Успіх написав:Шановні лендлорди))
Якщо у вас перша здача квартири - як ви вирішуєте питання з інтернетом?
а) наперед проводите інтернет провайдера, який вам подобається?
б) перше здаєте, а тоді проводите інтернет того провайдера, якого бажає орендар?
в) пропонуєте/доручаєте орендареві самому провести інтернет провайдера на свій смак?(орендар оформляє проведення інтернету на себе)

Я під час ремонту завів інтернет одного провайдера.Звісно з угодою на себе.
Квартирант, десь після року користування тим інтернетом, сказав, що його він не задовілянє.. І провів свій, з угодою відповідно на себе. Ми домовились, що коли він буде з"їжджатм, я перепишу ту угоду на себе.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2025 10:29

  ihorkyiv написав:Обдерті стіни і підлога без покриття: під Києвом здають квартиру, наче з фільму жахів https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... zhahiv.htm
З такою орендною ставкою на ремонт квартири грошей не назбирати. Ймовірно, власник чекає завершення війни, прояснення перспективи РН. Здає у такому вигляді, щоб не сплачувати комунальні платежі самому та ще й мати дрібний зиск. По війні, якщо уже має гроші, - ремонт і повноцінний заробіток зі ставкою, визначеною кон"юнктурою ринку. Або продаж за ціною, яка, на думку власника, буде таки вищою, ніж під час війни. В принципі правильна стратегія. А що йому ще залишається??? Без варіантів.

я би зняв "за комуналь"
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2025 10:37

  барабашов написав:Хомякоид
вообще никто не ищет квартиры по съём?

чому ніхто, в будинковому чаті пишуть час від часу
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2025 13:07

  flyman написав:
  барабашов написав:Хомякоид
вообще никто не ищет квартиры по съём?

чому ніхто, в будинковому чаті пишуть час від часу

даже кейсы что в Ирпене сдают однухи по 12к есть. только откроешь олх а там до 10к выбор ого-го. наверное в тех за 12 было нечто за что готовы переплатить.

что 10 что 12 это околонулевая рентабельность. Заработаешь за 4 года 48к и думаешь не пора ли те же 48к влить в ремонт или не вкладывать, убивая квартиру в хлам. Выгоднее всего сдавать хрущи на минималках па 6-7к , раз в 3 года переклеил обойки, постелил новый линолеум, покрасил внутренние двери и плинтуса, прикрутил ножку к табуретке - вуаля квартира снова канфетка.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2025 23:26

Аренда Киев за неделю плюс 10-15%
Не рыгачные варианты в нормальных местах разобрали.
Я советовал снимать в декабре.
Кто успел тот молодец.
Кто не успел, пойдет арендовать у жлобоватой тетки и сам чинить смесители, заправлять 35 летний холодильник фреоном и на ночь затыкать уши ватой(чтобы таракан не залез в ухо).
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2025 23:34

  Wirująświatła написав: Выгоднее всего сдавать хрущи на минималках па 6-7к , раз в 3 года переклеил обойки, постелил новый линолеум, покрасил внутренние двери и плинтуса, прикрутил ножку к табуретке - вуаля квартира снова канфетка.

Сантехника, электрика? Не?
Накидай в корзину эпика материалы на то что ты озвучил добавь 50-70% на нежданчик и накинь 300% з работу говномастеров с олх. Поверку /замену счетчиков не забудь.
Сейчас такие расценки на сантех. работы и материалы, что потекший радиатор отопления может скушать годовую выручку аренды по 6 кгрн.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2025 23:36

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:
  барабашов написав:Хомякоид
вообще никто не ищет квартиры по съём?

чому ніхто, в будинковому чаті пишуть час від часу

даже кейсы что в Ирпене сдают однухи по 12к есть. только откроешь олх а там до 10к выбор ого-го. наверное в тех за 12 было нечто за что готовы переплатить.

что 10 что 12 это околонулевая рентабельность. Заработаешь за 4 года 48к и думаешь не пора ли те же 48к влить в ремонт или не вкладывать, убивая квартиру в хлам. Выгоднее всего сдавать хрущи на минималках па 6-7к , раз в 3 года переклеил обойки, постелил новый линолеум, покрасил внутренние двери и плинтуса, прикрутил ножку к табуретке - вуаля квартира снова канфетка.

Ти спеціально математику поламав? :mrgreen:
За 4р. можна за оті орендні кошти вже десь і паркінг прикупити в спальному райончику :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 00:06

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:даже кейсы что в Ирпене сдают однухи по 12к есть. только откроешь олх а там до 10к выбор ого-го. наверное в тех за 12 было нечто за что готовы переплатить.

что 10 что 12 это околонулевая рентабельность. Заработаешь за 4 года 48к и думаешь не пора ли те же 48к влить в ремонт или не вкладывать, убивая квартиру в хлам. Выгоднее всего сдавать хрущи на минималках па 6-7к , раз в 3 года переклеил обойки, постелил новый линолеум, покрасил внутренние двери и плинтуса, прикрутил ножку к табуретке - вуаля квартира снова канфетка.

Ти спеціально математику поламав? :mrgreen:
За 4р. можна за оті орендні кошти вже десь і паркінг прикупити в спальному райончику :lol:

а можна 4 роки відриватися на філіпінках на Філіпінах
flyman
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