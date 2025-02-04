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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 07 лют, 2025 00:06
UA написав: Wirująświatła написав:
Выгоднее всего сдавать хрущи на минималках па 6-7к , раз в 3 года переклеил обойки, постелил новый линолеум, покрасил внутренние двери и плинтуса, прикрутил ножку к табуретке - вуаля квартира снова канфетка.
Сантехника, электрика? Не?
Накидай в корзину эпика материалы на то что ты озвучил добавь 50-70% на нежданчик и накинь 300% з работу говномастеров с олх. Поверку /замену счетчиков не забудь.
Сейчас такие расценки на сантех. работы и материалы, что потекший радиатор отопления может скушать годовую выручку аренды по 6 кгрн.
Можете мне кинуть ваши варианты, что стоит рассмотреть в Киеве,что бы условно иметь штукарь в месяц с аренды если нет простоев?
Речь о голом бетоне, мне весь ремонт обойдется по цене материалов,и не говномастерами-ну то отдельная история.
Реально всадить в бетон без ремонта штук 120+ремонт(его не учитываем!) что бы получать стабильно штукарь в месяц?
Я это вижу как 2 хаты квадратов по 40. Так навскидку?
Или для штукаря нужно три хаты по 40 ?
Штукарь потому что это минимум при котором я смогу зубожити,меньше не вариант вообще.
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Господар Вельзевула
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Додано: П'ят 07 лют, 2025 00:16
UA написав:
Сейчас такие расценки на сантех. работы и материалы, что потекший радиатор отопления может скушать годовую выручку аренды по 6 кгрн.
замена унитаза 1кгрн + стоимость унитаза. Недавно менял. Замена бойлера 800+ стоимость бойлера. Менял в 2023. По радиаторам расценок хз, осенью чистил механический газ.котел, работа 800 +1500 запчасти это без замены автоматики.
про хрущ шутка потому что ковырятся в этом всём за смешные 6к может только бабушка. Учитывая контингент арендаторов ультраэконома. у них еще и денег платить не будет, начнется нытьё а давай через неделю а давай через месяц сразу за 2 заплачу и т.д.. Родители сдавали квартиру священнику, он год ныл что нечем платить, так и не заплатил. Мама думала что помогать священникам это плюсик в карму.
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Wirująświatła
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Додано: П'ят 07 лют, 2025 00:31
Господар Вельзевула написав:
Можете мне кинуть ваши варианты, что стоит рассмотреть в Киеве,что бы условно иметь штукарь в месяц с аренды если нет простоев?
Речь о голом бетоне, мне весь ремонт обойдется по цене материалов,и не говномастерами-ну то отдельная история.
Реально всадить в бетон без ремонта штук 120+ремонт(его не учитываем!) что бы получать стабильно штукарь в месяц?
Я это вижу как 2 хаты квадратов по 40. Так навскидку?
Или для штукаря нужно три хаты по 40 ?
Штукарь потому что это минимум при котором я смогу зубожити,меньше не вариант вообще.
Вкинуть 120 и получать 1 куе?
На вторичке, в Киеве таких вариантов нет.
С учетом минимальной амортизации, селекции арендаторов, простоев и расходов при покупке нужно вкинуть под 200 чтобы стабильно иметь 1 куе.
Если объект предполагает не минимальную амортизацию то больше.
Есть сегменты где нужно вкинуть 600 -700 куе чтобы иметь 1 куе.
Большие квартиры в старомодных домах.
Хитрые варианты проскакивают.
Но это уже консультация из серии - Дай денег.
Как бы и получается - Кто может сам делать ремонты как то крутися.
Рукожопы проедают ранее сделанный ремонт.
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UA
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Додано: П'ят 07 лют, 2025 00:55
UA написав: Господар Вельзевула написав:
Можете мне кинуть ваши варианты, что стоит рассмотреть в Киеве,что бы условно иметь штукарь в месяц с аренды если нет простоев?
Речь о голом бетоне, мне весь ремонт обойдется по цене материалов,и не говномастерами-ну то отдельная история.
Реально всадить в бетон без ремонта штук 120+ремонт(его не учитываем!) что бы получать стабильно штукарь в месяц?
Я это вижу как 2 хаты квадратов по 40. Так навскидку?
Или для штукаря нужно три хаты по 40 ?
Штукарь потому что это минимум при котором я смогу зубожити,меньше не вариант вообще.
Вкинуть 120 и получать 1 куе?
На вторичке, в Киеве таких вариантов нет.
С учетом минимальной амортизации, селекции арендаторов, простоев и расходов при покупке нужно вкинуть под 200 чтобы стабильно иметь 1 куе.
Если объект предполагает не минимальную амортизацию то больше.
Есть сегменты где нужно вкинуть 600 -700 куе чтобы иметь 1 куе.
Большие квартиры в старомодных домах.
Хитрые варианты проскакивают.
Но это уже консультация из серии - Дай денег.
Как бы и получается - Кто может сам делать ремонты как то крутися.
Рукожопы проедают ранее сделанный ремонт.
10% в біткоєн, 50% у валютні ОЗДП, 40% так і бути, в нерухомість, якщо хочеться "класики", а не ETF який чи композитний індекс біржі закинути через револют
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flyman
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