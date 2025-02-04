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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2518251925202521
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 16:38

Господар Вельзевула
Но вкидывать бабки в Днепр- это уже клиника


Многие считают и про Киев так же на сегодня.
И выходят из недвиги, и мешки с синей бумагой на Польшу тянут.
Но все же на правом берегу более прикрытого города с воздуха нет. А на левом покупать вообще уже нельзя. Даже Чернигов.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 19:38

  Hotab написав:Господар Вельзевула
Но вкидывать бабки в Днепр- это уже клиника


Многие считают и про Киев так же на сегодня.
И выходят из недвиги, и мешки с синей бумагой на Польшу тянут.
Но все же на правом берегу более прикрытого города с воздуха нет. А на левом покупать вообще уже нельзя. Даже Чернигов.

Скажу більше - з тих, хто сидить в київському бетоні, багато хто чекає, коли дніпровським панам з валізами дадуть відмашку і вони піднімуть ціну київського квадратного метра. Щоб злити якщо не весь, то принаймні половину портфелю.
gonchik74
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 20:08

  gonchik74 написав:
  Hotab написав:Господар Вельзевула
Но вкидывать бабки в Днепр- это уже клиника


Многие считают и про Киев так же на сегодня.
И выходят из недвиги, и мешки с синей бумагой на Польшу тянут.
Но все же на правом берегу более прикрытого города с воздуха нет. А на левом покупать вообще уже нельзя. Даже Чернигов.

Скажу більше - з тих, хто сидить в київському бетоні, багато хто чекає, коли дніпровським панам з валізами дадуть відмашку і вони піднімуть ціну київського квадратного метра. Щоб злити якщо не весь, то принаймні половину портфелю.


Ок,допускаю. Вполне себе.
Делать-то что? Купить однушку в кракове на суперперегретом в три раза рынке и пойти упаковщиком на производство?
Купить три квартиры в Хмельницке или Виннице?
Проедать заначку?
Негатива про "панов с вализами" не понял. Это несчастные,Богом обиженные люди,волею судеб оказавшиеся в прифронтовом городе.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 20:29

  Господар Вельзевула написав:Купить три квартиры в Хмельницке или Виннице?
рассмотрите еще Тернополь. недооцененный бриллиант На мой скромный вкус это самый красивый город в Украине. хмель по сравнению с ним мусорка. По локациям всё что ближе к озеру и паркам включая ж/м Дружба. районы Східний и БАМ смотреть не стоит.

самые лучшие локации с 3й минуты.

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 20:53

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  Wirująświatła написав:
  Господар Вельзевула написав:Купить три квартиры в Хмельницке или Виннице?
рассмотрите еще Тернополь. недооцененный бриллиант На мой скромный вкус это самый красивый город в Украине. хмель по сравнению с ним мусорка. По локациям всё что ближе к озеру и паркам включая ж/м Дружба. районы Східний и БАМ смотреть не стоит.

самые лучшие локации с 3й минуты.

Але чомусь(???) наш Тернопільський Флайман обрав підвали Києва, а не "файне місто Тернопіль!"© :?:

Як так?© :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 20:59

  Wirująświatła написав:рассмотрите еще Тернополь.


Там где не работы-нет жизни. Точка.
Был Киев,Харьков,Донецк,Одесса,Львов,Днепр.
Донецк ушел, Одесса,Харьков,Днепр напоминают пациента на химиотерапии.Львов больно непривычный.
Или Киев-или ничего,я так думаю.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 21:02

  Успіх написав:Але чомусь(???) наш Тернопільський Флайман обрав підвали Києва, а не "файне місто Тернопіль
тернопольские невесты его уже знают, поэтому шансы ноль.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 21:28

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Але чомусь(???) наш Тернопільський Флайман обрав підвали Києва, а не "файне місто Тернопіль
тернопольские невесты его уже знают, поэтому шансы ноль.

Львівські теж, включно з тьощою
Філіппінські ще не знають, але теж шансів нуль.


Таким як Флайман, крім як в армію і пити нема куди :D
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 21:40

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  flyman написав:а не ETF який чи композитний індекс біржі закинути через револют

ти вже закинув ?
рахунок хоч відкрив ?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 21:54

  Господар Вельзевула написав:
  Wirująświatła написав:можно я вам помогу? это Киев, тут слишком много всего, вы ставите задачу с большим массивом данных, над которой надо посидеть не один день.

Есть приложение https://birdrent.com/ где чёткие цены аренд на конкретные объекты с их адресами. Выпишите из него адреса которые вам интересны.

Далее открываете карту лун https://lun.ua/uk/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0 ... 06/30.5214 и смотрите цены от застройщика на выбранные объекты

или наоборот начинаете с лун выписываете адреса которые вам подходят финансово, и далее смотрите на birdrent почём их сдают в аренду.

не все сданные новострои можно купить у застройщика, многие продают уже инвесторы через олх и др.сайты. Придётся поискать на олх и других ресурсах.


Я понял,спасибо. Четко и конкретно.
Меня как раз и смущает незнание локаций, вообще Киев не знаю, слышал что троещина типа район гопоты а печерский район супер круто,но не более.
За Днепр могу много рассказать, включая мелкие пакости от застройщиков,особенности и так далее.
Навскидку анализ на ОЛХ смутил тем,что при одинаковых вводных-от 2011 года, 40-50м2,без цены сдачи- у нас было 121 предложение,а у вас 283.
Ну и администрирование,конечно.
Но вкидывать бабки в Днепр- это уже клиника,имхо. В начале 2025 у нас стало просто все,кроме жрален и наливаек. Сидят на чемоданах с баблом и ждут отмашки,по другому не назовешь :(


Гуглите "варшавский", Киев
По названию уже понятно что северо-западная часть правого берега
Столько первички и сданных новостолев как там нет нигде
Любимый ЖК бетона ( с т.з. его бизнеса)
Застройщик надежный
Метро нет, но типа строят :D

Недалеко чуть помодней - ФайнаТаун
fox767676
 
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