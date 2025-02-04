Wirująświatła написав:

можно я вам помогу? это Киев, тут слишком много всего, вы ставите задачу с большим массивом данных, над которой надо посидеть не один день.Есть приложениегде чёткие цены аренд на конкретные объекты с их адресами. Выпишите из него адреса которые вам интересны.Далее открываете карту луни смотрите цены от застройщика на выбранные объектыили наоборот начинаете с лун выписываете адреса которые вам подходят финансово, и далее смотрите на birdrent почём их сдают в аренду.не все сданные новострои можно купить у застройщика, многие продают уже инвесторы через олх и др.сайты. Придётся поискать на олх и других ресурсах.