Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Многие считают и про Киев так же на сегодня. И выходят из недвиги, и мешки с синей бумагой на Польшу тянут. Но все же на правом берегу более прикрытого города с воздуха нет. А на левом покупать вообще уже нельзя. Даже Чернигов.
Многие считают и про Киев так же на сегодня. И выходят из недвиги, и мешки с синей бумагой на Польшу тянут. Но все же на правом берегу более прикрытого города с воздуха нет. А на левом покупать вообще уже нельзя. Даже Чернигов.
Скажу більше - з тих, хто сидить в київському бетоні, багато хто чекає, коли дніпровським панам з валізами дадуть відмашку і вони піднімуть ціну київського квадратного метра. Щоб злити якщо не весь, то принаймні половину портфелю.
Многие считают и про Киев так же на сегодня. И выходят из недвиги, и мешки с синей бумагой на Польшу тянут. Но все же на правом берегу более прикрытого города с воздуха нет. А на левом покупать вообще уже нельзя. Даже Чернигов.
Скажу більше - з тих, хто сидить в київському бетоні, багато хто чекає, коли дніпровським панам з валізами дадуть відмашку і вони піднімуть ціну київського квадратного метра. Щоб злити якщо не весь, то принаймні половину портфелю.
Ок,допускаю. Вполне себе. Делать-то что? Купить однушку в кракове на суперперегретом в три раза рынке и пойти упаковщиком на производство? Купить три квартиры в Хмельницке или Виннице? Проедать заначку? Негатива про "панов с вализами" не понял. Это несчастные,Богом обиженные люди,волею судеб оказавшиеся в прифронтовом городе.
Господар Вельзевула написав:Купить три квартиры в Хмельницке или Виннице?
рассмотрите еще Тернополь. недооцененный бриллиант На мой скромный вкус это самый красивый город в Украине. хмель по сравнению с ним мусорка. По локациям всё что ближе к озеру и паркам включая ж/м Дружба. районы Східний и БАМ смотреть не стоит.
Господар Вельзевула написав:Купить три квартиры в Хмельницке или Виннице?
рассмотрите еще Тернополь. недооцененный бриллиант На мой скромный вкус это самый красивый город в Украине. хмель по сравнению с ним мусорка. По локациям всё что ближе к озеру и паркам включая ж/м Дружба. районы Східний и БАМ смотреть не стоит.
Там где не работы-нет жизни. Точка. Был Киев,Харьков,Донецк,Одесса,Львов,Днепр. Донецк ушел, Одесса,Харьков,Днепр напоминают пациента на химиотерапии.Львов больно непривычный. Или Киев-или ничего,я так думаю.
или наоборот начинаете с лун выписываете адреса которые вам подходят финансово, и далее смотрите на birdrent почём их сдают в аренду.
не все сданные новострои можно купить у застройщика, многие продают уже инвесторы через олх и др.сайты. Придётся поискать на олх и других ресурсах.
Я понял,спасибо. Четко и конкретно. Меня как раз и смущает незнание локаций, вообще Киев не знаю, слышал что троещина типа район гопоты а печерский район супер круто,но не более. За Днепр могу много рассказать, включая мелкие пакости от застройщиков,особенности и так далее. Навскидку анализ на ОЛХ смутил тем,что при одинаковых вводных-от 2011 года, 40-50м2,без цены сдачи- у нас было 121 предложение,а у вас 283. Ну и администрирование,конечно. Но вкидывать бабки в Днепр- это уже клиника,имхо. В начале 2025 у нас стало просто все,кроме жрален и наливаек. Сидят на чемоданах с баблом и ждут отмашки,по другому не назовешь
Гуглите "варшавский", Киев По названию уже понятно что северо-западная часть правого берега Столько первички и сданных новостолев как там нет нигде Любимый ЖК бетона ( с т.з. его бизнеса) Застройщик надежный Метро нет, но типа строят