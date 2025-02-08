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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2519252025212522
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 23:39

  fox767676 написав:Гуглите "варшавский", Киев
По названию уже понятно что северо-западная часть правого берега
Столько первички и сданных новостроев как там нет нигде
Любимый ЖК бетона ( с т.з. его бизнеса)
Застройщик надежный
Метро нет, но типа строят :D

Недалеко чуть помодней - ФайнаТаун


О,конкретика. Весьма. Спасибо.
Как вообще моя идея перелить гроши в киевский бетон?
Хочу изучить вопрос, и если старина Дональд подкачает- хоть на хлибчик замутить. И цены еще упадут тогда.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 00:13

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  Господар Вельзевула написав:Как вообще моя идея перелить гроши в киевский бетон?

Хз . ну если вы не космополитичный и не хотите существенно менять жизнь
то наверное Правый Берег Киева лучше чем Днепр. Комфорт-ширпотреб - серия варшавских-Х ЖК (застройщик "Столица Групп" https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-%D0%B2%D ... 1%97%D0%B2), если надо что-то с претензией это КАН - ЖК Республика (юг , наверное по безопасности оптимально), ЖК ФайнаТаун. Левый после полномасщтабной (история с предложением о подрыве мостов) рекоммендовать не могу, хотя все квартиры здесь. При перемирии что-то продам в пользу Балкан. В Киеве ничего покупать не собираюсь в ближайшие годы. Раньше были планы по перетасовке в рамках Левого Берега, сейчас уже нет.
Лендлорд из меня неважнецкий, сдаю знкомым со скидкой или вообще родственникам за комуналь, поэтому коммерческий аспект не подскажу. Цены по варшавскому я смотрю сейчас точно такие же как в 2019 Галактику брал
fox767676
 
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  #<1 ... 2519252025212522
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