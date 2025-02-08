О,конкретика. Весьма. Спасибо.
Как вообще моя идея перелить гроши в киевский бетон?
Хочу изучить вопрос, и если старина Дональд подкачает- хоть на хлибчик замутить. И цены еще упадут тогда.
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Додано: П'ят 07 лют, 2025 23:39
О,конкретика. Весьма. Спасибо.
Как вообще моя идея перелить гроши в киевский бетон?
Хочу изучить вопрос, и если старина Дональд подкачает- хоть на хлибчик замутить. И цены еще упадут тогда.
Додано: Суб 08 лют, 2025 00:13
Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
Хз . ну если вы не космополитичный и не хотите существенно менять жизнь
то наверное Правый Берег Киева лучше чем Днепр. Комфорт-ширпотреб - серия варшавских-Х ЖК (застройщик "Столица Групп"
Лендлорд из меня неважнецкий, сдаю знкомым со скидкой или вообще родственникам за комуналь, поэтому коммерческий аспект не подскажу. Цены по варшавскому я смотрю сейчас точно такие же как в 2019 Галактику брал
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