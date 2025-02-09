RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2519252025212522
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 00:13

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  Господар Вельзевула написав:Как вообще моя идея перелить гроши в киевский бетон?

Хз . ну если вы не космополитичный и не хотите существенно менять жизнь
то наверное Правый Берег Киева лучше чем Днепр. Комфорт-ширпотреб - серия варшавских-Х ЖК (застройщик "Столица Групп" https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-%D0%B2%D ... 1%97%D0%B2), если надо что-то с претензией это КАН - ЖК Республика (юг , наверное по безопасности оптимально), ЖК ФайнаТаун. Левый после полномасщтабной (история с предложением о подрыве мостов) рекоммендовать не могу, хотя все квартиры здесь. При перемирии что-то продам в пользу Балкан. В Киеве ничего покупать не собираюсь в ближайшие годы. Раньше были планы по перетасовке в рамках Левого Берега, сейчас уже нет.
Лендлорд из меня неважнецкий, сдаю знкомым со скидкой или вообще родственникам за комуналь, поэтому коммерческий аспект не подскажу. Цены по варшавскому я смотрю сейчас точно такие же как в 2019 Галактику брал
fox767676
 
Повідомлень: 2866
З нами з: 13.06.20
Подякував: 369 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 19:24

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Мой любимый жк- яг. Посольству сдавать - клёво. Живут мало, не готовят. Окна бронировали, служба обслуги и горничная. Платят на квартал вперёд свифтом.

Варшавский - по бедности)

Господар, на варшавском есть типы - несколько десятков квартир у каждого одновременно в ремонте. На 2 ляма $.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4497
З нами з: 17.12.22
Подякував: 128 раз.
Подякували: 309 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 11:18

  Бетон написав:Господар, на варшавском есть типы - несколько десятков квартир у каждого одновременно в ремонте. На 2 ляма $.
их бы бесстрашие да на фронт...
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28001
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2428 раз.
Подякували: 3406 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 14:53

  Господар Вельзевула написав:
  UA написав:Вкинуть 120 и получать 1 куе?
На вторичке, в Киеве таких вариантов нет.
С учетом минимальной амортизации, селекции арендаторов, простоев и расходов при покупке нужно вкинуть под 200 чтобы стабильно иметь 1 куе.


Я наверное неправильно донес свою мысль. С вашего позволения продолжу.
1- только новострой, спорить ни с кем не хочу, просто меня ломает вкидывать в то, у чего закончился срок эксплуатации.
2- я написал 120+ ремонт. Опять же,спорить про ремонт глупо, сейчас начнут вспоминать плинтусы скрытого монтажа и все такое. Скажем так- даже в моем случае две хаты по 40 м2 итого получатся под 180, что и есть "под 200".
3- еще упрощу- сколько стоит хата в доме,который сдан в эксплуатацию, голая коробка, которую можно сдавать за двацарик? У нас в Днепре я могу купить 50м2 в Барто (это типа очень крутой ЖК для нас) за 60 и выйти под 90 итого с моими возможностями- и сдавать ее за 23,это пример перед глазами.
То есть по Днепру мой план "итого под 200" и штукарь на хлиб-вполне реален.
Но я поставил на Днепре жирный крест-при любом развитии событий я тут гвоздя больше не забью, а вот Киев кажется более перспективным.
Реален ли план в Киеве ""итого под 200- выхлопа 40 в месяц?"

Вы хотите 6% годовых? Да, это возможно.
Пообщайтесь с Первым - Прохожим они нарисуют картинку которую вы желаете.
UA
 
Заблокований
Повідомлень: 9281
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1874 раз.
Подякували: 2317 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 14:56

  Бетон написав:Мой любимый жк- яг. Посольству сдавать - клёво. Живут мало, не готовят. Окна бронировали, служба обслуги и горничная. Платят на квартал вперёд свифтом.

Варшавский - по бедности)

Господар, на варшавском есть типы - несколько десятков квартир у каждого одновременно в ремонте. На 2 ляма $.

Но бедных много))
UA
 
Заблокований
Повідомлень: 9281
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1874 раз.
Подякували: 2317 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 18:43

  Wirująświatła написав:
по локациям спрашивайте, что знаем подскажем. Общий ориентир - метро, кроме вырлица, бориспольская, ч.хутор и академгородок. И пока что не работает перегон лыбедская-демеевская на синей ветке. Если арендатору критично метро это отсекает потенциальных клиентов.

А что там опять случилось? Снова затопило?
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 994
З нами з: 28.04.20
Подякував: 760 раз.
Подякували: 801 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 2519252025212522
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 1 ... 12214, 12215, 12216
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 13:41
122151 31426289
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 лют, 2025 19:12
Faceless
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1029, 1030, 1031
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
10307 6409001
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 лют, 2025 12:28
Успіх
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 1007, 1008, 1009
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
10082 7215998
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 лют, 2025 17:45
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7465)
11.02.2025 18:22
Асвіо Банк (57)
11.02.2025 18:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.