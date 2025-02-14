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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2519252025212522
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 00:13

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  Господар Вельзевула написав:Как вообще моя идея перелить гроши в киевский бетон?

Хз . ну если вы не космополитичный и не хотите существенно менять жизнь
то наверное Правый Берег Киева лучше чем Днепр. Комфорт-ширпотреб - серия варшавских-Х ЖК (застройщик "Столица Групп" https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-%D0%B2%D ... 1%97%D0%B2), если надо что-то с претензией это КАН - ЖК Республика (юг , наверное по безопасности оптимально), ЖК ФайнаТаун. Левый после полномасщтабной (история с предложением о подрыве мостов) рекоммендовать не могу, хотя все квартиры здесь. При перемирии что-то продам в пользу Балкан. В Киеве ничего покупать не собираюсь в ближайшие годы. Раньше были планы по перетасовке в рамках Левого Берега, сейчас уже нет.
Лендлорд из меня неважнецкий, сдаю знкомым со скидкой или вообще родственникам за комуналь, поэтому коммерческий аспект не подскажу. Цены по варшавскому я смотрю сейчас точно такие же как в 2019 Галактику брал
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 19:24

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Мой любимый жк- яг. Посольству сдавать - клёво. Живут мало, не готовят. Окна бронировали, служба обслуги и горничная. Платят на квартал вперёд свифтом.

Варшавский - по бедности)

Господар, на варшавском есть типы - несколько десятков квартир у каждого одновременно в ремонте. На 2 ляма $.
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 11:18

  Бетон написав:Господар, на варшавском есть типы - несколько десятков квартир у каждого одновременно в ремонте. На 2 ляма $.
их бы бесстрашие да на фронт...
Wirująświatła
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3
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 14:53

  Господар Вельзевула написав:
  UA написав:Вкинуть 120 и получать 1 куе?
На вторичке, в Киеве таких вариантов нет.
С учетом минимальной амортизации, селекции арендаторов, простоев и расходов при покупке нужно вкинуть под 200 чтобы стабильно иметь 1 куе.


Я наверное неправильно донес свою мысль. С вашего позволения продолжу.
1- только новострой, спорить ни с кем не хочу, просто меня ломает вкидывать в то, у чего закончился срок эксплуатации.
2- я написал 120+ ремонт. Опять же,спорить про ремонт глупо, сейчас начнут вспоминать плинтусы скрытого монтажа и все такое. Скажем так- даже в моем случае две хаты по 40 м2 итого получатся под 180, что и есть "под 200".
3- еще упрощу- сколько стоит хата в доме,который сдан в эксплуатацию, голая коробка, которую можно сдавать за двацарик? У нас в Днепре я могу купить 50м2 в Барто (это типа очень крутой ЖК для нас) за 60 и выйти под 90 итого с моими возможностями- и сдавать ее за 23,это пример перед глазами.
То есть по Днепру мой план "итого под 200" и штукарь на хлиб-вполне реален.
Но я поставил на Днепре жирный крест-при любом развитии событий я тут гвоздя больше не забью, а вот Киев кажется более перспективным.
Реален ли план в Киеве ""итого под 200- выхлопа 40 в месяц?"

Вы хотите 6% годовых? Да, это возможно.
Пообщайтесь с Первым - Прохожим они нарисуют картинку которую вы желаете.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 14:56

  Бетон написав:Мой любимый жк- яг. Посольству сдавать - клёво. Живут мало, не готовят. Окна бронировали, служба обслуги и горничная. Платят на квартал вперёд свифтом.

Варшавский - по бедности)

Господар, на варшавском есть типы - несколько десятков квартир у каждого одновременно в ремонте. На 2 ляма $.

Но бедных много))
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 18:43

  Wirująświatła написав:
по локациям спрашивайте, что знаем подскажем. Общий ориентир - метро, кроме вырлица, бориспольская, ч.хутор и академгородок. И пока что не работает перегон лыбедская-демеевская на синей ветке. Если арендатору критично метро это отсекает потенциальных клиентов.

А что там опять случилось? Снова затопило?
Damien
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 20:01

Damien сорян пишут что уже запустили, подземкой не пользуюсь был не в курсе.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 20:19

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Damien написав:
  Wirująświatła написав:
по локациям спрашивайте, что знаем подскажем. Общий ориентир - метро, кроме вырлица, бориспольская, ч.хутор и академгородок. И пока что не работает перегон лыбедская-демеевская на синей ветке. Если арендатору критично метро это отсекает потенциальных клиентов.

А что там опять случилось? Снова затопило?
вєталь ще раз нагадує, що Києва абсолютно не знає, в ньому не орієнтуєцця і що тут відбувається не може знати в принципі

а синя гілка - зе бест ін, навіть девʼятимісячне перекриття частини гілки створило лише деякі незручності мешканцям прицентральних районів, а ті хто живе до Либідської це взагалі не відчули

проте вона працює навіть під час тривог і взагалі її станції знаходяться в найвдаліших місцях
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 14:34

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Де в Україні найдорожча та найдешевша оренда квартир (дані Держстату)
Ірина_
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