Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Господар Вельзевула написав:Как вообще моя идея перелить гроши в киевский бетон?
Хз . ну если вы не космополитичный и не хотите существенно менять жизнь то наверное Правый Берег Киева лучше чем Днепр. Комфорт-ширпотреб - серия варшавских-Х ЖК (застройщик "Столица Групп" https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-%D0%B2%D ... 1%97%D0%B2), если надо что-то с претензией это КАН - ЖК Республика (юг , наверное по безопасности оптимально), ЖК ФайнаТаун. Левый после полномасщтабной (история с предложением о подрыве мостов) рекоммендовать не могу, хотя все квартиры здесь. При перемирии что-то продам в пользу Балкан. В Киеве ничего покупать не собираюсь в ближайшие годы. Раньше были планы по перетасовке в рамках Левого Берега, сейчас уже нет. Лендлорд из меня неважнецкий, сдаю знкомым со скидкой или вообще родственникам за комуналь, поэтому коммерческий аспект не подскажу. Цены по варшавскому я смотрю сейчас точно такие же как в 2019 Галактику брал
UA написав:Вкинуть 120 и получать 1 куе? На вторичке, в Киеве таких вариантов нет. С учетом минимальной амортизации, селекции арендаторов, простоев и расходов при покупке нужно вкинуть под 200 чтобы стабильно иметь 1 куе.
Я наверное неправильно донес свою мысль. С вашего позволения продолжу. 1- только новострой, спорить ни с кем не хочу, просто меня ломает вкидывать в то, у чего закончился срок эксплуатации. 2- я написал 120+ ремонт. Опять же,спорить про ремонт глупо, сейчас начнут вспоминать плинтусы скрытого монтажа и все такое. Скажем так- даже в моем случае две хаты по 40 м2 итого получатся под 180, что и есть "под 200". 3- еще упрощу- сколько стоит хата в доме,который сдан в эксплуатацию, голая коробка, которую можно сдавать за двацарик? У нас в Днепре я могу купить 50м2 в Барто (это типа очень крутой ЖК для нас) за 60 и выйти под 90 итого с моими возможностями- и сдавать ее за 23,это пример перед глазами. То есть по Днепру мой план "итого под 200" и штукарь на хлиб-вполне реален. Но я поставил на Днепре жирный крест-при любом развитии событий я тут гвоздя больше не забью, а вот Киев кажется более перспективным. Реален ли план в Киеве ""итого под 200- выхлопа 40 в месяц?"
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Wirująświatła написав: по локациям спрашивайте, что знаем подскажем. Общий ориентир - метро, кроме вырлица, бориспольская, ч.хутор и академгородок. И пока что не работает перегон лыбедская-демеевская на синей ветке. Если арендатору критично метро это отсекает потенциальных клиентов.
Wirująświatła написав: по локациям спрашивайте, что знаем подскажем. Общий ориентир - метро, кроме вырлица, бориспольская, ч.хутор и академгородок. И пока что не работает перегон лыбедская-демеевская на синей ветке. Если арендатору критично метро это отсекает потенциальных клиентов.
А что там опять случилось? Снова затопило?
вєталь ще раз нагадує, що Києва абсолютно не знає, в ньому не орієнтуєцця і що тут відбувається не може знати в принципі
а синя гілка - зе бест ін, навіть девʼятимісячне перекриття частини гілки створило лише деякі незручності мешканцям прицентральних районів, а ті хто живе до Либідської це взагалі не відчули
проте вона працює навіть під час тривог і взагалі її станції знаходяться в найвдаліших місцях