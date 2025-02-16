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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 16 лют, 2025 18:37
Хомякоид написав:
Питання, хтось здає квартиру для наймачів з домашніми тваринами ?
Ча під ніяким соусом не варто ?
В мене трьошку перед початком війни білоруські ІТвці з двома кастрованими котиками винаймати. Відразу домовились, що вони на шкіряний диван пошиють чохол. Ну і потім, як вони втікли до Польщі, оскільки вони за собою не поприбирали то трохи шерсть з коврів трохи повитягував.А так, щоб якась шкода, чи запах від них був, я не зауважив
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