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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2520252125222523
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 18:37

  Хомякоид написав:Питання, хтось здає квартиру для наймачів з домашніми тваринами ?
Ча під ніяким соусом не варто ?

В мене трьошку перед початком війни білоруські ІТвці з двома кастрованими котиками винаймати. Відразу домовились, що вони на шкіряний диван пошиють чохол. Ну і потім, як вони втікли до Польщі, оскільки вони за собою не поприбирали то трохи шерсть з коврів трохи повитягував.А так, щоб якась шкода, чи запах від них був, я не зауважив
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 21:34

На Оболоні здають квартиру Януковича за 67 тисяч гривень на місяць https://hmarochos.kiev.ua/2025/02/14/na ... yacz-foto/
"новим управителям довелося встановити нові вхідні двері, тому що невідомі встигли вирізати оригінальні італійські" :lol: Якщо злодюга-фахівець не може відкрити замок на місці, то поцупить його разом з дверима і вже на місці, у тиші, розбереться. Немає дверей, які не можна вкрасти навіть у "найавторитетнішого" крадія народних мільярдів.
Перший відомий громадськості будинок У Києві януовоч побудував на вул Івана Мазепи і невдовзі продав комусь із своїх подільників. Але на дідька йому було потрібне оце ремонтне убозтво на Оболоні - загадка. Інвестиція у майбутню пенсію??)
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 10:43

  Хомякоид написав:Питання, хтось здає квартиру для наймачів з домашніми тваринами ?
Ча під ніяким соусом не варто ?


З котами не варто. Є 2 досвіди і обидва дуже негативні. З собакою застава 2-3 місячні плати плюс 50 доларів зверху. Якщо велика собака і є паркет - будуть пошкодження
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 11:13

  Хомякоид написав:Питання, хтось здає квартиру для наймачів з домашніми тваринами ?
Ча під ніяким соусом не варто ?



Не варто.На розповіді про виховану кастровану кішечку/собачку/мишку не вестися.Жадібність потім більше обійдеться.
Якщо дуже-дуже хочеться то беріть додаткову заставу і ціна дорожче.І це далеко не 1000 грн.Але ж орендарі тоді не хочуть.Вони думають накинув пару грн і нормально.

Але звичайно ж здають і з тваринами.Це ті кому всеодно на ремонт чи не далекоглядні.
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 16:58

Колеги, як ви здаєте квартиру коли клієт приходить з рієлтором ?
Я здавав без рила, завжди хвилин 10-15 розмовляли хто, що і звідки.
Зараз прийде клієнт з рилом, як правильно проводити розмову ?
При рилові коієгт мабуть не буде все розповідати про себе.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 18:50

  Хомякоид написав:Колеги, як ви здаєте квартиру коли клієт приходить з рієлтором ?
Я здавав без рила, завжди хвилин 10-15 розмовляли хто, що і звідки.
Зараз прийде клієнт з рилом, як правильно проводити розмову ?
При рилові коієгт мабуть не буде все розповідати про себе.

Присутність рієлтора на процес не впливає. Розмовляйте з потенційним клієнтом у звичний спосіб про будь-що. Ви є власник і ставите питання, які є предметом вашого інтересу. Так само і клієнт вас може дещо запитати. Звісно, якщо ви з клієнтесою не домовляєтеся про інтим замість орендної плати.) Функція рієлтора полягає у трьох важливих актах: 1.Завести клієнта у помешкання. 2. Перевірити ваші документи на квартиру і кивнути клієнту. 3. По завершеню процедури оформлення договору, під час якої рієлтор може внести до бланків угоди (наприклад, я це роблю сам, а рієлтор нудьгує) необхідну інфу, узяти з клієнта обумовлену суму гривень і розпрощатися з учасниками перемовин, бо поспішає на чергову зустріч. Далі ви передаєте ключі, одержуєте гроші, обумовлюєте нюанси і, банально прощаючись, залишаєте орендаря на самоті з вашою "квіточкою". Правда, зазвичай рієлтори під час обміну грошей на ключі для проформи залишаються присутніми як свідки і лише після цього одержують розрахунок за послуги від клієнта.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 13:55

До речі дивуюсь, люди шукають квартири з рилом, хоча оголошення висіло від власника на двох найбільш популярних сайтах практично місяць.
Люди гроші не рахують. Заплатили комісію більше 200 дол.

Можливо для людей година власного час коштує більше ніж 200 дол. я х.з.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 18:57

  Хомякоид написав:Питання, хтось здає квартиру для наймачів з домашніми тваринами ? Ча під ніяким соусом не варто ?


С котами как правило проблем-0,если сами хозяева не засранцы полные.Иногда после людей порчи и срача куда больше.С собаками-не стоит однозначно...Следы и запах как правило есть.
В который раз убеждаюсь,что ветка недвиги-самая жлобская ветка просто ненавистных людей...Ненавидящих не то что друг друга,но любых животных- котов,мышек-собак,детей...любого.Жлобы полные..Зайдешь почитать-полдня потом плюешься.
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