Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хомякоид написав:Питання, хтось здає квартиру для наймачів з домашніми тваринами ? Ча під ніяким соусом не варто ?
В мене трьошку перед початком війни білоруські ІТвці з двома кастрованими котиками винаймати. Відразу домовились, що вони на шкіряний диван пошиють чохол. Ну і потім, як вони втікли до Польщі, оскільки вони за собою не поприбирали то трохи шерсть з коврів трохи повитягував.А так, щоб якась шкода, чи запах від них був, я не зауважив
На Оболоні здають квартиру Януковича за 67 тисяч гривень на місяць https://hmarochos.kiev.ua/2025/02/14/na ... yacz-foto/ "новим управителям довелося встановити нові вхідні двері, тому що невідомі встигли вирізати оригінальні італійські" Якщо злодюга-фахівець не може відкрити замок на місці, то поцупить його разом з дверима і вже на місці, у тиші, розбереться. Немає дверей, які не можна вкрасти навіть у "найавторитетнішого" крадія народних мільярдів. Перший відомий громадськості будинок У Києві януовоч побудував на вул Івана Мазепи і невдовзі продав комусь із своїх подільників. Але на дідька йому було потрібне оце ремонтне убозтво на Оболоні - загадка. Інвестиція у майбутню пенсію??)
Хомякоид написав:Питання, хтось здає квартиру для наймачів з домашніми тваринами ? Ча під ніяким соусом не варто ?
Не варто.На розповіді про виховану кастровану кішечку/собачку/мишку не вестися.Жадібність потім більше обійдеться. Якщо дуже-дуже хочеться то беріть додаткову заставу і ціна дорожче.І це далеко не 1000 грн.Але ж орендарі тоді не хочуть.Вони думають накинув пару грн і нормально.
Але звичайно ж здають і з тваринами.Це ті кому всеодно на ремонт чи не далекоглядні.
Колеги, як ви здаєте квартиру коли клієт приходить з рієлтором ? Я здавав без рила, завжди хвилин 10-15 розмовляли хто, що і звідки. Зараз прийде клієнт з рилом, як правильно проводити розмову ? При рилові коієгт мабуть не буде все розповідати про себе.
Хомякоид написав:Колеги, як ви здаєте квартиру коли клієт приходить з рієлтором ? Я здавав без рила, завжди хвилин 10-15 розмовляли хто, що і звідки. Зараз прийде клієнт з рилом, як правильно проводити розмову ? При рилові коієгт мабуть не буде все розповідати про себе.
Присутність рієлтора на процес не впливає. Розмовляйте з потенційним клієнтом у звичний спосіб про будь-що. Ви є власник і ставите питання, які є предметом вашого інтересу. Так само і клієнт вас може дещо запитати. Звісно, якщо ви з клієнтесою не домовляєтеся про інтим замість орендної плати.) Функція рієлтора полягає у трьох важливих актах: 1.Завести клієнта у помешкання. 2. Перевірити ваші документи на квартиру і кивнути клієнту. 3. По завершеню процедури оформлення договору, під час якої рієлтор може внести до бланків угоди (наприклад, я це роблю сам, а рієлтор нудьгує) необхідну інфу, узяти з клієнта обумовлену суму гривень і розпрощатися з учасниками перемовин, бо поспішає на чергову зустріч. Далі ви передаєте ключі, одержуєте гроші, обумовлюєте нюанси і, банально прощаючись, залишаєте орендаря на самоті з вашою "квіточкою". Правда, зазвичай рієлтори під час обміну грошей на ключі для проформи залишаються присутніми як свідки і лише після цього одержують розрахунок за послуги від клієнта.
Хомякоид написав:Питання, хтось здає квартиру для наймачів з домашніми тваринами ? Ча під ніяким соусом не варто ?
С котами как правило проблем-0,если сами хозяева не засранцы полные.Иногда после людей порчи и срача куда больше.С собаками-не стоит однозначно...Следы и запах как правило есть. В который раз убеждаюсь,что ветка недвиги-самая жлобская ветка просто ненавистных людей...Ненавидящих не то что друг друга,но любых животных- котов,мышек-собак,детей...любого.Жлобы полные..Зайдешь почитать-полдня потом плюешься.
Хомякоид написав:Питання, хтось здає квартиру для наймачів з домашніми тваринами ? Ча під ніяким соусом не варто ?
С котами как правило проблем-0,если сами хозяева не засранцы полные.Иногда после людей порчи и срача куда больше.С собаками-не стоит однозначно...Следы и запах как правило есть. В который раз убеждаюсь,что ветка недвиги-самая жлобская ветка просто ненавистных людей...Ненавидящих не то что друг друга,но любых животных- котов,мышек-собак,детей...любого.Жлобы полные..Зайдешь почитать-полдня потом плюешься.
Не скажи,братан. Я б тебе видос скинул,как в морозы у меня в доме от мала до велика твари греются- от кавказцев до котов. Еще и не конфликтуют. Правда я и не лендлорд пока.Так,стремящийся..
Хомякоид написав:Питання, хтось здає квартиру для наймачів з домашніми тваринами ? Ча під ніяким соусом не варто ?
С котами как правило проблем-0,если сами хозяева не засранцы полные.Иногда после людей порчи и срача куда больше.С собаками-не стоит однозначно...Следы и запах как правило есть. В который раз убеждаюсь,что ветка недвиги-самая жлобская ветка просто ненавистных людей...Ненавидящих не то что друг друга,но любых животных- котов,мышек-собак,детей...любого.Жлобы полные..Зайдешь почитать-полдня потом плюешься.