Господар Вельзевула написав:osafly написав:
С котами как правило проблем-0,если сами хозяева не засранцы полные.Иногда после людей порчи и срача куда больше.С собаками-не стоит однозначно...Следы и запах как правило есть.
В который раз убеждаюсь,что ветка недвиги-самая жлобская ветка просто ненавистных людей...Ненавидящих не то что друг друга,но любых животных- котов,мышек-собак,детей...любого.Жлобы полные..Зайдешь почитать-полдня потом плюешься.
Не скажи,братан. Я б тебе видос скинул,как в морозы у меня в доме от мала до велика твари греются- от кавказцев до котов. Еще и не конфликтуют.
Правда я и не лендлорд пока.Так,стремящийся..
Верю...у меня(по молодости)еще,в подъезде пару котов жило...Зимой-никто их не выгонял никогда,летом на улице.Никогда не ссали и не гадили-строго на улицу просились.Но то не в Киеве было...люди в том городе жили простые и...нормальные.Не такое жлобье как здесь...которые своих животных при первом шухере в 22 побросали,да по заграницам разбежались...