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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2521252225232524
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 22:39

  Господар Вельзевула написав:
  osafly написав:
  Хомякоид написав:Питання, хтось здає квартиру для наймачів з домашніми тваринами ? Ча під ніяким соусом не варто ?


С котами как правило проблем-0,если сами хозяева не засранцы полные.Иногда после людей порчи и срача куда больше.С собаками-не стоит однозначно...Следы и запах как правило есть.
В который раз убеждаюсь,что ветка недвиги-самая жлобская ветка просто ненавистных людей...Ненавидящих не то что друг друга,но любых животных- котов,мышек-собак,детей...любого.Жлобы полные..Зайдешь почитать-полдня потом плюешься.


Не скажи,братан. Я б тебе видос скинул,как в морозы у меня в доме от мала до велика твари греются- от кавказцев до котов. Еще и не конфликтуют.
Правда я и не лендлорд пока.Так,стремящийся..


Верю...у меня(по молодости)еще,в подъезде пару котов жило...Зимой-никто их не выгонял никогда,летом на улице.Никогда не ссали и не гадили-строго на улицу просились.Но то не в Киеве было...люди в том городе жили простые и...нормальные.Не такое жлобье как здесь...которые своих животных при первом шухере в 22 побросали,да по заграницам разбежались...
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 06:59

В Японії, мешканцям квартир багатоповерхових будинків, неначе забороняється тримати вдома домашніх тварин.
Можна лише в приватному секторі.

Я вважаю, це правильний і цивілізований підхід.
Тварини не іграшки!
Frant
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