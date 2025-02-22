Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хомякоид написав:Питання, хтось здає квартиру для наймачів з домашніми тваринами ? Ча під ніяким соусом не варто ?
С котами как правило проблем-0,если сами хозяева не засранцы полные.Иногда после людей порчи и срача куда больше.С собаками-не стоит однозначно...Следы и запах как правило есть. В который раз убеждаюсь,что ветка недвиги-самая жлобская ветка просто ненавистных людей...Ненавидящих не то что друг друга,но любых животных- котов,мышек-собак,детей...любого.Жлобы полные..Зайдешь почитать-полдня потом плюешься.
Не скажи,братан. Я б тебе видос скинул,как в морозы у меня в доме от мала до велика твари греются- от кавказцев до котов. Еще и не конфликтуют. Правда я и не лендлорд пока.Так,стремящийся..
Верю...у меня(по молодости)еще,в подъезде пару котов жило...Зимой-никто их не выгонял никогда,летом на улице.Никогда не ссали и не гадили-строго на улицу просились.Но то не в Киеве было...люди в том городе жили простые и...нормальные.Не такое жлобье как здесь...которые своих животных при первом шухере в 22 побросали,да по заграницам разбежались...
Хомякоид написав:Питання, хтось здає квартиру для наймачів з домашніми тваринами ? Ча під ніяким соусом не варто ?
С котами как правило проблем-0,если сами хозяева не засранцы полные.Иногда после людей порчи и срача куда больше.С собаками-не стоит однозначно...Следы и запах как правило есть. В который раз убеждаюсь,что ветка недвиги-самая жлобская ветка просто ненавистных людей...Ненавидящих не то что друг друга,но любых животных- котов,мышек-собак,детей...любого.Жлобы полные..Зайдешь почитать-полдня потом плюешься.
Не скажи,братан. Я б тебе видос скинул,как в морозы у меня в доме от мала до велика твари греются- от кавказцев до котов. Еще и не конфликтуют. Правда я и не лендлорд пока.Так,стремящийся..
А кавказці це про собак чи то собаки-кавказці заганяють кавказців грітися? Ну бо можуть
Детінізація потрібна, але жорстка регуляція ринку оренди може нашкодити https://www.rbc.ua/rus/news/detinizatsi ... 74269.html Ідея соціального житла - не для Києва, де захмарні ціни на землю. Соціальне житло, яке ніби має бути дешевим і дешевшим за приватне, завжди буде дефіцитним. Оскільки усіх бажаючих цим "дарунком" одномоментно не забезпечити, то виникає проблема черговості одержання квартири (як за часів совка), за нею - пліснява корупції у системі адміністрування. Соціальне житло має будуватися локаційно біля виробництв та ініціюватися підприємцем/роботодавцем, який сам розрахує, скільки йому соцжитла потрібно побудувати для забезпечення ефективної кількості персоналу.